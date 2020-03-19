Пандемия может спровоцировать рекордную безработицу: ущерб составит до 3,4 трлн долларов

Пандемия коронавируса может существенно повлиять на рынок труда, оставив без работы 25 млн человек. К таким выводам пришли в Международной организации труда.

По прогнозу МОТ, который основан на базе различных сценариев воздействия коронавируса на рост мирового ВВП, возможный рост глобального безработицы может составить от 5,3 до 24,7 млн человек.

В организации полагают: если будет международная скоординированная реакций стран мира, как это было в условиях финансового кризиса 2008-2009 годов, влияние пандемии на глобальную безработицу можно значительно уменьшить.

Среди мер, к которым призывает организация – расширение социальной защиты, поддержка рабочих мест (кратковременная работа, оплачиваемые отпуска, другие субсидии), а также – финансовые и налоговые льготы, в том числе для малых и средних предприятий.

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Также МОТ акцентирует внимание на необходимости кредитования и финансовой поддержки тех секторов экономики, которые пострадают больше всех.

"Падение занятости означает также большие потери доходов для работников. Исследование оценивает, что они составят от 860 млрд до 3,4 трлн долларов до конца 2020 года. Это приведет к падению потребления товаров и услуг, что, в свою очередь, повлияет на перспективы бизнеса и экономики", – подсчитали специалисты МОТ.

В тренде Курсы доллара и евро в Украине взлетели еще выше

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после того, как коронавирус рекордно обвалил европейский фондовый рынок, Европейский центральный банк сообщил о запуске программы по выкупу ценных бумаг частного и государственного секторов на общую сумму 750 млрд евро.

Послы ЕС согласовали внедрение инвестиционной инициативы на 37 млрд евро, направленной на смягчение негативных последствий пандемии коронавируса для стран-членов.

В Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что пандемия коронавируса уже спровоцировала мировую рецессию. Более того, рецессию в мировой экономике уже рассматривают как базовый сценарий, который приведет к замедлению темпов роста мировой экономики.

Всемирная пандемия коронавируса может продлиться два года, а заразятся инфекцией до 70% населения планеты.

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