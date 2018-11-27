"Эмоции улягутся": нужно ли скупать валюту из-за военного положения

Курс доллара в Украине поднялся выше 28 гривен, и сильнее всего американская валюта подорожала в обменниках – сразу на 95 копеек. Как пояснил сайту "Сегодня" экономист Александр Охрименко, девальвация гривни связана с введением военного положения.

При этом, по прогнозу эксперта, курс доллара будет расти. Однако, отмечает Охрименко, для этого нет никаких экономических предпосылок – за процессом стоят исключительно эмоции и паника.

"Паника есть – курс будет расти. И он будет расти, как на дрожжах. Но в этом нет экономики, это сплошные эмоции. Поэтому, если вы увидите в обменниках 40, не удивляйтесь. Это не потому что он 40 стоит, это потому что паника на 40", – говорит Охрименко.

Как считает эксперт, ситуация с курсом может стабилизироваться ближе к Новому году.

"Есть надежда, что в течение месяца все успокоится. Эмоции улягутся, и ближе к Новому году даже может быть ревальвация. Курс немного отойдет в сторону, и люди успокоятся. Но тогда те, кто накупит валюты сейчас, будут ругаться, что дорого покупали доллар", – продолжает экономист.

Дабы избежать роста доллара и разочарования после его падения, эксперт призывает не бежать сейчас в обменники, не покупать массово валюту и тем самым не создавать самим себе проблемы.

"В условиях паники никто вам не скажет до какого уровня может расти курс. До любого. Паника есть паника. Поэтому сейчас важно не паниковать", – суммирует он.

На курс доллара давит введение военного положения. При этом отметим, что еще в понедельник, 26 ноября, курс доллара стал откатываться назад после резкого скачка вверх.

Больше о введении военного положения и ситуации в Азовском море смотрите в интервью президента Украины Петра Порошенко телеканалу "Украина" в 19:40.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался с тем, как усиление российской агрессии и военное положение повлияет на экономику Украины. Эксперты предупреждают: паника представляет для экономики большую опасность, чем само военное положение.