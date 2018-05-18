"Парламент должен бить в набат": Рабинович призвал нардепов заняться проблемой "Северного потока – 2"

Сегодня, 00:26

Уже в 2019 году украинской газотранспортной системе грозит катастрофа из-за строительства российского газопровода, уверен народный депутат


Незамедлительно рассмотреть вопрос энергетической безопасности страны призывает парламент народный депутат Украины Вадим Рабинович. Он уверен, что уже в следующем году украинской газотранспортной системе грозит катастрофа из-за строительства "Северного потока – 2" – газопровода из России в Германию.

"Я сегодня своим коллегам-депутатам принес график, который вам хочу показать. Я им всем обьяснял, вот это вот прокачка, вот это вот через территорию Украины. Посмотрите, 15 млрд... В 2019 году у нас возникнет катастрофа с газотранспортной системой. Мы должны иметь 3 млрд хотя бы, только для того, чтобы обслуживать трубу... Парламент должен бить в набат, мы должны немедленно поставить вопрос энергетической безопасности страны", – заявил Вадим Рабинович.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

В начале мая в Германии начали строить российский "Северный поток – 2". Как известно, Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства Nord Stream – 2. Такое же решение приняла Финляндия. Проект еще должен получить разрешения в Дании и Швеции.

Отметим, новый виток обсуждения транзита газа через Украину после 2019 года произошел после того, как Меркель после встречи с Петром Порошенко в Берлине заявила: "Северного потока – 2" не должно быть, если РФ намерена полностью прекратить транзит через Украину.

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После этого в "Газпроме" заверили, что речи о полном прекращении не идет, и Россия готова транспортировать до 15 млрд кубометров газа в год через Украину – но только при условии, что "Нафтогаз" обоснует экономическую целесообразность нового контракта на транзит". Украинская сторона категорически не согласна с таким уменьшением объемов – транзит менее 40 млрд кубометров в год экономически невыгоден. В то же время "Нафтогаз" готов доказывать "Газпрому" целесообразность транзита газа через Украину.
гтс, северный поток, Nord Stream, Рабинович, транзит газа, северный поток 2

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Источник:

"Сегодня"

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