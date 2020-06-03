Парламент хочет увеличить выплаты детям-сиротам: сколько планируют добавить

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №2013, который предусматривает повышение на 50% размера стипендии и ежегодной помощи в размере трех месячных стипендий для приобретения учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
Такой проект закона 3 июня на заседании парламента поддержали 337 народных депутатов.
Документ предусматривает, что размер стипендий этим категориям будет не менее 150% размера прожиточного минимума в среднем на одного человека, а также будет выплачиваться 100% зарплаты, начисленной в период производственного обучения и производственной практики.
А вот действующее законодательство предусматривает выплату стипендий в размере, установленном Кабинетом министров.
Размер прожиточного минимума в Украине с января 2020 года составляет 2027 грн, то есть речь идет о минимальной стипендии в размере 3040 грн.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из-за эпидемии коронавируса и введенного по этому поводу карантина дефицит госбюджета уже составляет 75 млрд грн и продолжает увеличиваться.
Минсоцполитики готово пересмотреть ряд программ и добавить новые направления, но прежде консультируется с ведущими социологами о самых эффективных мерах преодоления бедности в Украине.
Правительство с помощью экспертов, ученых и бизнес-ассоциаций разработало программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.
А новости "Сегодня" писали о том, что в колонии, расположенной в Днепропетровской области, открыли второе в Украине учреждение, где малыши, рожденные в местах лишения свободы, будут проводить время с матерями до достижения трехлетнего возраста.
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