Парламент планирует запустить второй уровень пенсионной системы

Фото: AFP / Genya SAVILOV

В Верховной Раде 27 декабря группа народных депутатов от "Слуги народа" зарегистрировала разработанный Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении, который может улучшить финансовое положение украинских пенсионеров.

Законопроект предусматривает внедрение в Украине пенсионной системы второго уровня. Законопроект согласован министерствами и ведомствами. А в его разработке принимали участие специалисты Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также Агентства США по международному развитию.

По словам член Нацкомиссии Александра Панченко, законопроект предусматривает:

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обязательные взносы от работодателей 2%;

обязательные взносы от работников 1%;

по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает рабочий, то и работодатель должен увеличить паритетно;

максимальный размер взносов 9%;

систему персонифицированных счетов участников обслуживает Центральный Администратор, избираемый на конкурсе;

создается Пенсионное Казначейство для аккумулирования пенсионных взносов;

к управлению средствами Пенсионного Казначейства привлекаются КУА;

требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);

повышенная ответственность обслуживающего компаний, в т. ч. введена ответственность конечных владельцев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в Украине проживает более 11 млн. пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума.

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Напомним, мы писали о том, что в Украине продолжается пенсионная реформа, предполагающая, в частности, постепенное увеличение стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, и пенсионного возраста для женщин. Они увеличиваются, начиная с 2018 года, и так будет продолжаться до 2028 года. Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, в Верховной Раде предлагают в 2020 году вдвое повысить размер минимальной пенсии в Украине. Такая инициатива содержится в законопроекте № 2575, который зарегистрирован в парламенте. Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, нынешние правила расчета минимальной пенсии не соответствуют потребностям украинцев, которые утратили трудоспособность, и нарушают конституционное право пожилых граждан на достаточный жизненный уровень.

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