Парламент пока не планирует пересматривать бюджет: этим сначала должен заняться Кабмин

Спикер Разумков рассказал, что думают в Верховной Раде о секвестре госбюджета

Парламент пока не планирует заниматься секвестром бюджета, но не исключено, что это случится в будущем. О такой возможности рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам спикера, если речь зайдет о намерении секвестировать государственный бюджет, то прежде всего этим вопросом должно заняться правительство.

"Этот вопрос было бы более корректно задать нашим коллегам из Кабинета Министров. По состоянию на сегодня таких инициатив пока нет. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы не идти на эти шаги, но давайте будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация. Надеюсь, что нам не придется этого делать и государственная машина сегодня прилагает к этому все возможные ресурсы", – отметил Разумков.

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