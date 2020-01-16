Парламент принял еще одну новацию для ФОП: подробности

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Парламент одобрил поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение годовых лимитов предельного дохода для физлиц-предпринимателей (ФОП). Об этом сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

Согласно поправке, лимиты для ФОПов первой, второй и третьей групп налогообложения повышены до 1 млн (сейчас 0,3 млн), 5 млн (сейчас – 1,5 млн) и 7 млн грн (сейчас – 5 млн) соответственно.

Почти аналогичное повышение лимитов, за исключением третьей группы (предлагалось повысить до 10 млн грн), заложено в законопроект №2338, внесенный в парламент. Он находится на рассмотрении в финансовом комитете.

Напомним, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать, в том числе, все физлица-предприниматели, которые работают на 2-4 группах плательщиков единого налога.

Реклама

После протестов ФОПов против этих инициатив Зеленский дал указание Кабмину увеличить лимиты для ФОПов, предоставить им право использовать труд наемных лиц, а также расширить перечень видов деятельности.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с января налоги в Украине вырастут из-за повышения прожиточного минимума и роста минимальной зарплаты, как заложено в госбюджете на 2020 год.

В тренде Легализация казино в Украине: эксперт назвал плюсы и минусы закона

Как известно, минимальная ставка ЕСВ в Украине рассчитывается, исходя из показателя минимальной зарплаты и составляет 22% от нее. Так, в 2020 году ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц, или 12 468 грн в год. Для сравнения, в 2019 году ЕСВ платится в размере 918,06 гривен в месяц, то есть рост в 2020 году составит 121 грн в месяц.

В Украине в 2019 году было зарегистрировано 312 211 физлиц-предпринимателей, и это на 15% меньше, чем в 2018-м. При этом сократилась налоговая задолженность ФЛП.

Также мы сообщали о том, что сумма налогового долга физлиц-предпринимателей за ноябрь сократилась на два миллиарда гривен, а из реестра должников исчезли 50 тысяч физлиц-предпринимателей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал глубинную налоговую реформу. Новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году, сказал Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе:

Видео: president.gov.ua

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама