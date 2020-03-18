Парламент принял закон о налоговых каникулах: что ним предусмотрено

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в работу многих украинских предприятий, которые вынуждены соблюдать правила всеукраинского карантина.
Ограничительные меры причинят убытки бизнесу, у многих людей упадет уровень доходов, кто-то совсем лишится работы и заработка.
Ряд уступок бизнесу со стороны государства предусмотрены законопроектом №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который был окончательно проголосован 17 марта. В соответствии с этим законом:
- Временно, на период эпидемии, освобождены от ввозной пошлины и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, которые могут использоваться для лечения коронавирусной болезни. Перечень товаров, освобождающихся от НДС, должен подготовить Кабмин.
- Временно, на период эпидемии, товары, работы и услуги, необходимые для борьбы с эпидемией, не обязательно должны закупаться через электронные системы. Однако в обязательном порядке должны быть опубликованы в установленные сроки.
- На время карантина, установленного Кабмином, работников можно отправлять в неоплачиваемый отпуск, который не ограничивается 15 календарными днями. Это не является нарушением трудового законодательства.
- В связи с карантином срок подачи деклараций чиновниками продлен до 1 июня.
- За нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 31 мая 2020 года штрафные санкции не применяются (за исключением нарушений по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного страхования, нарушений отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге, нарушений правил учета, производства и оборота спирта и топлива, нарушений начисления, декларирования и уплаты НДС, акцизов, ренты). За период с 1 марта по 31 мая 2020 года налогоплательщикам не начисляется пеня, а та, что начислена, подлежит списанию.
- С 18 марта по 31 мая вводится мораторий на все проверки (документальные и фактические) – кроме документальных проверок в случае подачи заявлений на возврат НДС. Также прекращаются проверки, которые были начаты до 18 марта, но не успели завершиться, и приостанавливается отсчет сроков давности относительно подачи деклараций, налоговых расчетов и др., предусмотренных ст. 102 Налогового кодекса.
- Для всех налогоплательщиков, обязанных подавать налоговые декларации, срок подачи деклараций в этом году отодвигается до 1 июля.
- Физлица, которые должны были самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства до 1 августа, смогут это сделать до 1 октября 2020 года без всяких штрафных санкций.
- С 1 марта по 30 апреля 2020 года не начисляется и не должна быть уплачена плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности). Эти изменения могут быть отражены в ранее поданных налоговых декларациях.
- С 1 марта по 30 апреля физические и юридические лица освобождаются от начисления и уплаты налога на недвижимость. Это также можно отобразить в уточняющей налоговой декларации.
- Освобождаются от начисления и уплаты единого взноса с 1 марта до 30 апреля физические лица-предприниматели (в т. ч. "упрощенцы"), самозанятые лица (ученые, литераторы, артисты, медики, юристы и др.), фермеры. При этом будет считаться, что они за эти месяцы уплатили минимальный единый налог.
- Не применяются штрафные санкции с 1 марта по 30 апреля за такие нарушения, как несвоевременная или неполная уплата единого налога, несвоевременная подача отчетности в налоговую.
- С 18 марта по 18 мая 2020 года не проводятся проверки относительно ЕСВ и не начисляется пеня.
- Обязательное введение РРО (регистраторов расчетных операций), в том числе программных РРО, запланированное с 1 октября 2020 года, откладывается до 1 января 2021 года. А для предпринимателей 2-4 групп с годовым доходом менее 1 млн грн – до 1 апреля 2021 года.
Сайт "Сегодня" писал о том, что с 18 марта в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Согласно этому закону, физлица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за март и апрель 2020 года.
Напомним, налоговое законодательство смягчили, чтобы поддержать бизнес во время борьбы с коронавирусом.
В Украине ввели карантин и закрыли внешние границы. Ограничительные меры бьют по работе бизнеса, потому предприниматели нуждаются в поддержке.
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