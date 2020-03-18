Парламент принял закон о налоговых каникулах: что ним предусмотрено

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в работу многих украинских предприятий, которые вынуждены соблюдать правила всеукраинского карантина.

Ограничительные меры причинят убытки бизнесу, у многих людей упадет уровень доходов, кто-то совсем лишится работы и заработка.

Ряд уступок бизнесу со стороны государства предусмотрены законопроектом №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который был окончательно проголосован 17 марта. В соответствии с этим законом:

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Временно, на период эпидемии, освобождены от ввозной пошлины и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, которые могут использоваться для лечения коронавирусной болезни. Перечень товаров, освобождающихся от НДС, должен подготовить Кабмин.

Временно, на период эпидемии, товары, работы и услуги, необходимые для борьбы с эпидемией, не обязательно должны закупаться через электронные системы. Однако в обязательном порядке должны быть опубликованы в установленные сроки.

На время карантина, установленного Кабмином, работников можно отправлять в неоплачиваемый отпуск, который не ограничивается 15 календарными днями. Это не является нарушением трудового законодательства.

В связи с карантином срок подачи деклараций чиновниками продлен до 1 июня.

За нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 31 мая 2020 года штрафные санкции не применяются (за исключением нарушений по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного страхования, нарушений отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге, нарушений правил учета, производства и оборота спирта и топлива, нарушений начисления, декларирования и уплаты НДС, акцизов, ренты). За период с 1 марта по 31 мая 2020 года налогоплательщикам не начисляется пеня, а та, что начислена, подлежит списанию.

С 18 марта по 31 мая вводится мораторий на все проверки (документальные и фактические) – кроме документальных проверок в случае подачи заявлений на возврат НДС. Также прекращаются проверки, которые были начаты до 18 марта, но не успели завершиться, и приостанавливается отсчет сроков давности относительно подачи деклараций, налоговых расчетов и др., предусмотренных ст. 102 Налогового кодекса.

Для всех налогоплательщиков, обязанных подавать налоговые декларации, срок подачи деклараций в этом году отодвигается до 1 июля.

Физлица, которые должны были самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства до 1 августа, смогут это сделать до 1 октября 2020 года без всяких штрафных санкций.

С 1 марта по 30 апреля 2020 года не начисляется и не должна быть уплачена плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности). Эти изменения могут быть отражены в ранее поданных налоговых декларациях.

С 1 марта по 30 апреля физические и юридические лица освобождаются от начисления и уплаты налога на недвижимость. Это также можно отобразить в уточняющей налоговой декларации.

Освобождаются от начисления и уплаты единого взноса с 1 марта до 30 апреля физические лица-предприниматели (в т. ч. "упрощенцы"), самозанятые лица (ученые, литераторы, артисты, медики, юристы и др.), фермеры. При этом будет считаться, что они за эти месяцы уплатили минимальный единый налог.

Не применяются штрафные санкции с 1 марта по 30 апреля за такие нарушения, как несвоевременная или неполная уплата единого налога, несвоевременная подача отчетности в налоговую.

С 18 марта по 18 мая 2020 года не проводятся проверки относительно ЕСВ и не начисляется пеня.

Обязательное введение РРО (регистраторов расчетных операций), в том числе программных РРО, запланированное с 1 октября 2020 года, откладывается до 1 января 2021 года. А для предпринимателей 2-4 групп с годовым доходом менее 1 млн грн – до 1 апреля 2021 года.

Сайт "Сегодня" писал о том, что с 18 марта в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Согласно этому закону, физлица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за март и апрель 2020 года.

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Напомним, налоговое законодательство смягчили, чтобы поддержать бизнес во время борьбы с коронавирусом.

В Украине ввели карантин и закрыли внешние границы. Ограничительные меры бьют по работе бизнеса, потому предприниматели нуждаются в поддержке.

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