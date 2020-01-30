Парламент собирается принять новый антитабачный закон: подробности

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Верховная Рада предлагает повысить минимальный возраст для продажи табачных изделий до 21 года с 18 лет, а также ввести ряд других ограничений для уменьшения распространения сигарет среди молодых людей. Такое заявление сделала народный депутат от партии Слуга народа Лада Булах, презентуя новый антитабачный законопроект.

"В этом законопроекте мы одинаково регулируем и ограничиваем продажу всех видов сигарет для людей до 21 года. Это было сложное и дискуссионное решение, однако оно на сто процентов уменьшит вред табачных изделий для здоровья детей. Согласно различным европейским и американским исследованиям, 95% взрослых курильщиков впервые попробовали сигареты до 21 года", – сказала она.

По словам Булах, законопроект предусматривает введение небрендированных одинаковых упаковок непривлекательного цвета для всех сигарет, увеличение размера изображений медицинских предупреждений до 65% с 40% от размера пачки. Также предполагается отсутствие уличной рекламы, выкладок сигарет в супермаркетах и ларьках, полный запрет рекламы табака в интернете и соцсетях.

При этом местные органы самоуправления смогут дополнительно определять общественные места, где курение запрещено. В то же время, будет расширен список общественных мест, полностью свободных от курения – сюда добавятся вокзалы, общежития, офисы и рабочие места.

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Кроме того, законопроект полностью запрещает оборот ароматизированных сигарет.

"Законопроект имплементирует директиву Европейского Союза от 2014 года, в частности, запрет сигарет и электронных сигарет с ароматизаторами и вкусовыми добавками, которые имитируют фрукты и имеют более мягкий и привлекательный вкус. Сейчас такие изделия составляют лишь 10% от всего рынка сигарет, однако дети покупают их в первую очередь, когда начинают пробовать курить", – сказала она.

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Законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде под номером №2813, вносит изменения в ряд законов Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака. Среди авторов законопроекта – депутаты от Слуги народа, Батькивщины и ОПЗЖ. Текст законопроекта пока что отсутствует на сайте парламента.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров подписал меморандум с производителями табачных изделий, которые ранее приостанавливали производство в Украине. В Минэкономики ожидают, что подписание документа создаст равные правила игры на рынке и поможет противодействовать незаконной торговле и уклонению от уплаты налогов.

В Украине до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени. Если вывести "на свет" хотя бы половину теневого рынка сигарет и алкоголя, то это принесет в бюджет дополнительно 5-10 млрд гривен в год.

Напомним, за 10 лет стоимость пачки сигарет в Украине выросла в 20 раз. Дело в том, что наша страна проводит политику постепенного роста табачных акцизов, и в итоге курильщики будут платить за сигареты более 100 гривен. До такого уровня табачные изделия подорожают к 2025 году. Уже сейчас цена одной пачки сигарет на 70% состоит из налогов – акцизного сбора, НДС и розничного налога.

Также новости "Сегодня" рассказывали, сколько людей ежедневно умирает от последствий курения:

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