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Пчелы вымирают: Украина покинула тройку мировых экспортеров меда

15 июня, 08:10

Пасечники рассказали о главной проблеме отрасли


Несмотря на то, что в начале 2019 года экспорт меда из Украины вырос, страна Украина потеряла место в ТОП-3 мировых продавцов этого продукта. Главной причиной пасечники называют отравление пчел химикатами и неблагоприятные погодные условия. При этом экспортеры основной проблемой считают неконкурентную цену. Новости "Сегодня" узнавали о перспективах Украины вернуться в ТОП-3.

Пчеловод Михаил Шовтута владеет 20 ульями. Пасечниками были и его дед, и отец. Но с каждым годом получать прибыль все сложнее, признается мужчина.

"На разработана законодательная база, которая защищала бы производителей меда. Погодные условия тоже не способствуют производству в тех количествах, которые были раньше", – рассказывает Михаил.

Но даже несмотря на это Украина два года назад стала крупнейшим поставщиком меда в Европе и вошла в тройку лидеров-экспортеров в мире. Правда, долго удержать позиции не удалось. Пчелы вымерли целыми семьями, когда аграрии оросили поля.

"Идет отравление пестицидами, гербицидами, разными химикатами, которые запрещены в ЕС. Пчелы массово гибнут, и у нас уже не будет того лечебного продукта, которым является мед по всему миру", – говорит основатель братства пчеловодов Украины Николай Даниленко. 

Больше всего отравлений пчел в 2018 году зафиксировали в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Убытки там подсчитывает каждый второй пасечник. 

Но подорвали позиции Украины на мировом рынке меда и конкуренты. 

"В первую очередь, Вьетнам и Индия. Они очень активны на рынке, могут предложить цену ниже, чем Украина", – объясняет директор по развитию компании-экспортера Виктор Иванченко.

Их продукция дешевле на 20%. Украинскому же производителю продавать мед по такой же цене – просто невыгодно. Поэтому Украина скатилась на пятое место в мировом рейтинге. И чтобы вернуться в тройку лидеров, стране нужно найти новые рынки сбыта.

При этом проблемы с химикатами есть не только в Украине. Так, ученые заявили о возможном вымирании всей популяции пчел на Земле. Такие прогнозы дали исследователи из ФАО и программы ООН по защите окружающей среды.

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Тег экспорт, мед, пчелы, Украина, аграрии, пасека, пчеловоды, экспортеры

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