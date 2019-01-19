Пенсии, аренда, тарифы и цены: что изменилось в Украине за неделю

Подорожало молоко и вырастут тарифы на газ, но пенсии при этом не дотянули даже до 100 долларов

Пенсии, аренда, тарифы и цены: что изменилось в Украине за неделю //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2c7/ef2/5c42c7ef2bb61.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2c7/ef2/5c42c7ef2bb61.jpg 2019-01-19T10:30:00+02:00 Экономика Подорожало молоко и вырастут тарифы на газ, но пенсии при этом не дотянули даже до 100 долларов

Читайте ТОП-5 главных экономических новостей Украины за уходящую неделю в специальном материале сайта "Сегодня".

Украинцев ждет новое повышение тарифов на газ

Цена на газ для населения, которая повышена с 1 ноября 2018 года, должна вырасти с 1 мая 2019 года еще на 20% в соответствии с постановлением Кабмина. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Для формирования цены на газ есть постановление Кабинета министров. Это постановление снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. ... Эта формула предполагает с 1 мая повышение до 80 % от общей цены на газ формального расчета. Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше", - сказал Рева в интервью одному из телеканалов.

При этом Рева добавил, что применение формулы и соответствующее повышение цены на газ с 1 мая будет зависеть "от многих факторов", в том числе, от темпов экономического роста.

Напомним, что с 1 ноября в Украине повысились цены на газ для населения. Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета министров от 19 октября 2018 года № 867. Если до повышения цены на газ для населения кубометр газа стоил 6 гривен 96 копеек, то с 1 ноября цена вырастет на полторы гривни – до 8 гривен 55 копеек.

В НБУ рассказали, когда монеты вытеснят бумажные купюры

Замена банкнот новыми монетами: в НБУ уточнили сроки. Как оказалось, украинцы смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно как новыми монетами номиналами 1, 2, 5, 10 гривен, так и банкнотами соответствующих номиналов.

"Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изыматься из оборота, но со временем НБУ прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот. Банкноты соответствующих номиналов будут выпускаться только для нужд коллекционеров", – пояснили в пресс-службе НБУ.

В отношении сроков введения в обращение новых монет номиналами 5 и 10 гривен, в НБУ сообщили, что это запланировано на 2019-2020 годы, но точную дату Нацбанк сообщит гражданам дополнительно за несколько месяцев до их введения – после принятия соответствующего решения правлением НБУ.

Напомним, что в 2018 году НБУ также прекратил выпуск 1, 2, 5 и 25 копеек, но изымать эту мелочь из оборота регулятор не планирует. Впрочем, как и бумажные купюры – вплоть до их естественной "самоликвидации", то есть пока не обветшают. Причем 1-, 2- и 5-гривенные купюры могут исчезнуть из обращения гораздо раньше, чем копейки. Потому что, по данным НБУ, срок годности монет составляет в среднем 20 лет, а бумажных – всего год.

Поднялись цены на молочные продукты: какие именно и на сколько

"Молочная корзина" стала обходиться украинцам значительно дороже, чем в прошлом году: цены на "молочку" подскочили. Сайт "Сегодня" разобрался, что подорожало и чего ждать в 2019 году.

Так за 2018 года "молочная корзина" за 2018 подорожала на 10%, или на 19 грн. Стоимость этой корзины на конец декабря 2018 составила 217,1 грн, тогда как на конец прошлого года она стоила 198,1 грн. Такие данные обнародовал аграрный эксперт, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, ссылаясь на официальную статистику.

"В нашу "молочную корзину" вошло по килограмму творога и сметаны, литр молока и 200 грамм сливочного масла", – отметил Дорошенко.

Он опубликован на своей странице в Facebook динамику роста цены продуктов, входящих в "молочную корзину":

1. Сметана, килограмм:

Декабрь-2017 – 51 грн;

Декабрь-2018 – 56,6 грн.

Рост за год – 11%, или 5,6 грн/кг.

2. Сливочное масло, 200 грамм:

2017 – 35,4 грн;

2018 – 39 грн.

Индекс роста – 10%, или 3,6 грн.

3. Молоко, литр:

2017 – 21,8 грн;

2018 – 23,7 грн.

Рост за год – 9%, или 1,9 грн.

4. Творог, килограмм:

2017 – 89,9 грн;

2018 – 97,8 грн.

Цена выросла на 9%, или 7,9 грн.

"Данные альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с первого марта 2018 года по 1 января 2019 показывают, что за последние десять месяцев текущего года молочный набор подорожал на 14%. Все продукты демонстрировали рост: молоко и сливочное масло выросло в цене на 21%, сметана – на 12%, творог – на 6%", – добавил Дорошенко.

Он напомнил, что молочные продукты в Украине стоят дороже, чем в Польше и Литве.

"Молочная отрасль – единственная из агросектора – находится в кризисе еще с 1991 года... Цена на молочную продукцию короткого срока хранения, то есть молока, кефира, сметаны и творога, продолжит расти. Но этот рост будет до 10%, то есть чуть больше инфляции, которую правительство обещает в 7%", – пояснил Дорошенко.

В Украине подорожала аренда квартир

Выросла на 14% средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год по Украине – с 2940 до 3352 грн. На первом месте по стоимости аренды город Киев – 6636 грн. Далее идут Одесская область (5457 грн) и Львовская области – 4488 грн. Самые дешевые квартиры, по данным Госстата, в Сумской области (2022 грн), Ивано-Франковской области (1960 грн) Луганской области (1783 грн).

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("В Украине подорожала аренда квартир: итоги дня")

Средняя пенсия в Украине не дотянула и до 100 долларов

Пенсионный фонд подвел итоги 2018 года и пересчитал украинских пенсионеров. Увы, средняя пенсия в Украине составила 2645,6 грн. Такие данные обнародовала пресс-служба Пенсионного фонда (ПФ) Украины на официальной странице в Facebook.

Таким образом, размер средней пенсии в стране оказался ниже 100 долларов США – около 93 (при курсе 28,4 грн/долл.).

При этом ПФУ подсчитали, что в Украине проживают более 11,47 млн пенсионеров.

Напомним, что ранее сайт "Сегодня" разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году. С 1 января 2019 г. минимальная пенсия уже была повышена для тех пенсионеров, которым уже исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

Помимо этого, минимальные пенсии будут пересчитаны в 2019 г. еще дважды из-за роста прожиточного минимума:

с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;

с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

Также пересчитают все пенсии уже с 1 марта, когда будет окончательно подсчитана инфляция и рост средней зарплаты за 2018 г.

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