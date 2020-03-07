Пенсии, больничные, цены на топливо: что изменилось за неделю

Почему отложили до осени индексацию пенсий и какое влияние коронавирус оказывает на украинскую экономику – читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Каким будет экономический курс нового Кабинета министров

Новый Кабмин не сменит экономический курс страны. Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Кущ в статье "Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют".

"Изменений по экономическому курсу не будет, потому что нет самого экономического курса. На мой взгляд, правительство, которое уходит в отставку, работало по принципу "что вижу, то пою", – полагает эксперт.

Алексей Кущ отмечает, что прежнее правительство не сформировало никаких долгосрочных стратегических планов.

"Количественные показатели из правительственной программы не отвечают на вопрос, кто и за какие деньги будет это все делать. Потому что если за бюджетные деньги – это не экономическая программа, это программа расходования бюджетных средств", – говорит Кущ.

Он подчеркивает, что в Украине все еще не доминирует дискурс о стратегии развития страны.

"Опасность нынешнего переформатирования – в том, что, к сожалению, идет дискурс о персоналиях, но не дискурс о стратегии. А то, что разговоров о стратегии нет, говорит о том, что, привлекая этих людей в правительство, им изначально не ставят задачу разработать стратегию", – считает экономист.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский от нового правительства ждет быстрых результатов. Назначенный 4 марта Кабинет министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем имеют примерно полгода, чтобы доказать свою состоятельность.

Повышение пенсий отложили до осени

Запланированная прошлым правительством на март индексация украинских пенсий теперь перенесена на сентябрь. Как объяснили опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты, такое решение действующего Кабмина связано, в первую очередь, с невыполнением планов по доходам государственного бюджета.

"Можно предположить, что достаточного количества денег для индексации пенсий по установленной формуле в бюджете просто нет. Бюджет Пенсионного фонда Украины на текущий год составил 448,6 млрд грн, из которых 146,8 млрд должно быть покрыто из государственной казны. Судя по всему, Кабмин до последнего надеялся найти деньги на увеличение выплат, иначе объяснить столь запоздалую реакцию со стороны [Алексея] Гончарука невозможно. Если бы у чиновников изначально был план по реформированию системы, то они бы поделились им заранее, чтобы не допустить столь эмоциональной реакции населения. А проводить индексацию позже сентября было бы политическим самоубийством из-за местных выборов, которые, как ожидается, пройдут в октябре", – рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Подробнее о переносе повышения пенсий читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Индексация пенсий по-новому: когда добавят и сколько".

В Украине появятся электронные больничные

Правительство приняло постановление о введении электронных больничных. Об этом в Facebook сообщил теперь уже бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Должны запуститься уже в апреле с простым решением, а уже летом интегрироваться с eHealth и медицинскими информационными системами", - написал он.

По его словам, вместо того, чтобы выписывать "больничные листы" на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи. Чиновник отметил, что вокруг больничных происходит много мошенничества, бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарды гривен в год.

"Теперь, когда они будут в электронной форме, подделывать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые больничные будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе", – написал Дубилет.

Эксперты прогнозируют скорый рост на топливо: какими будут цены

Падение цен на автогаз продолжает бить рекорды. И это при том, что разгорается новый топливный скандал в Украине, ведь водителей почти что вынуждают устанавливать ГБО нелегально. И замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, и директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорят, что небольшое снижение цен на бензин вызвано стабильным удешевлением конкурирующего топлива – автогаза.

Рябцев напомнил: традиционно сложившееся на рынке соотношение цен между газом и бензином составляет до 50%, то есть газ вполовину дешевле. Что дает существенную экономию при езде на газе даже с учетом более высокого расхода по сравнению с бензином (на 12-20% в зависимости от конструкции ГБО).

"Сейчас соотношение снизилось до 42%, поэтому для увеличения продаж бензина трейдеры начали хоть немного понижать его стоимость, тем более, что с наступлением тепла использование газа традиционно повышается", – объяснил Геннадий Рябцев.

Продолжающееся падение цен на газ эксперты объясняют профицитом этого топлива. Скорее всего, трейдеры закупили и законтрактовали этого топлива впрок, опасаясь его подорожания из-за возможного введения Украиной заградительных пошлин, чего пока не произошло. Теперь идут поставки по новым контрактам и нужно освобождать емкости для хранения, поэтому фактически получаются розничные "распродажи" в ноль или даже дешевле закупки.

А вот снижение цен на дизельное топливо на 11-27 коп./л в трех областях Сергей Куюн связывает с особенностями региональных рынков.

"Возможно, какая-то сеть, имеющая много АЗС в данных регионах, уменьшила цены и это сразу сказалось на общей картине, – уточнил Сергей Куюн. – Пока нет предпосылок для значительного снижения стоимости дизтоплива".

По бензиновому рынку прогнозы экспертов одинаковы: и Геннадий Рябцев, и Сергей Куюн уверены, что за неделю ценники на стелах кардинально не изменятся. А вот по дизельному топливу ситуация неопределенная.

"Наши аналитики рассчитали баланс рынка и получилось, что "дизеля" в марте должно хватить, что называется, впритык, с учетом того, что продажи будут идти "с колес", то есть ни о каких запасах речи не идет, – говорит Куюн. – Поэтому в ближайшую неделю цены на ДТ останутся стабильными, а дальше все будет зависеть от его потребления аграриями, от того, когда они начнут посевную. С другой стороны, падение цен и спроса на мировом рынке из-за продолжающегося распространения коронавируса могут выступить амортизатором возможного повышения оптовых цен".

Что касается рынка сжиженного газа, то Геннадий Рябцев не исключает: цены могут еще снизиться, но уже меньше, чем на минувшей неделе, так как ценовое дно не только достигнуто, но и пробито.

Как коронавирус скажется на экономике Украины

Украинская экономика не сразу ощутит последствия распространения коронавируса. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб в интервью сайту "Сегодня".

"Учитывая, что Китай – это большая экономика и для нас важный торговый партнер как по экспорту, так и по импорту, безусловно, мы эти вещи анализируем. <...> Мы видим первые сигналы того, что китайская экономика замедляется. И это влияет на экономику торговых партнеров Китая. Но Украина, скорее всего, окажется не в первой группе влияния. В первой группе влияния – те страны, которые сильно встроены в производственную цепочку Китая. У нас, конечно, около трети экспорта руды идет в Китай, то есть мы тоже зависим от китайской промышленности. Но почти 50% нашего экспорта – это пищевая продукция в разных ее компонентах. А этот сегмент страдает все-таки меньше. Там могут быть логистические проблемы, но не более", – объяснил Сологуб.

Он также уточнил, что пока что коронавирус не оказывает негативного влияния на украинскую экономику.

"Пока мы видим, что эффект падения цен на наш импорт (в первую очередь на нефть и газ) значительно перевешивает эффект падения цен нашего экспорта (тех же черных металлов и руды). То есть пока значительных негативных тенденций из-за коронавируса мы не видим", – сказал Сологуб. Реклама

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