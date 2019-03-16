Пенсии, цены и зарплаты: что изменилось за неделю в Украине

Почему замедлилась инфляция и какие продукты подорожали за последний месяц

Фото: пресс-центр НБУ.

Пенсии, цены и зарплаты: что изменилось за неделю в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc5/3d5/5c8bc53d56c57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc5/3d5/5c8bc53d56c57.jpg 2019-03-16T10:00:00+02:00 Экономика Почему замедлилась инфляция и какие продукты подорожали за последний месяц

Что нужно сделать для того, чтобы минимальная зарплата в Украине сравнялась с европейской, и как самостоятельно накопить себе пенсию? Читайте ТОП-5 главных экономических новостей страны в специальном материале сайта "Сегодня".

Не надеясь на государство: 6 способов накопить на пенсию в Украине

В Украине работает только один уровень пенсионной системы – солидарный. Это когда пенсионеры получают деньги за счет тех, кто официально работает и платит налоги. Однако из 42 млн украинцев работают только 16,1 млн. Остальные – дети, нетрудоспособные, безработные или работающие неофициально.

Еще есть обязательный накопительный уровень, когда из зарплаты отчисляется некий процент на пенсионный счет человека. В странах Европы он работает несколько десятков лет: в Швейцарии этот уровень запустили в 1982-м, а в Польше – в 1999-м. В Украине ее введение постоянно откладывают.

Третий уровень – добровольный накопительный. Украинцы могут добровольно отчислять процент от зарплаты на личный счет в частном пенсионном фонде. А Фонд инвестирует деньги в депозиты, недвижимость, ценные бумаги и так далее. Однако никаких гарантий, что деньги не "съест" инфляция – нет, поскольку все накопления в гривне.

Но не стоит рассчитывать только на солидарную пенсионную систему. Сегодня средняя пенсия в Украине составляет 2645 гривень или 98 долларов. И чем раньше начать заботиться о старости, тем лучше

Как самостоятельно позаботиться о своей пенсии, разбирался сайт "Сегодня" в специальном материале "Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине".

В Украине замедлилась инфляция: НБУ назвал причины

К концу февраля 2019 года инфляция в Украине снизилась до 8,8%, а базовая инфляция – до 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В Нацбанке назвали причины, по которым в Украине замедлилась инфляция.

"Жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции до 5% в 2020 году", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, остается актуальным январский прогноз, согласно которому по итогам этого года инфляция снизится до 6,3%.

"На ближайшие месяцы запланировано повышение социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Хотя эффекты этих отдельных факторов незначительны, совокупно их влияние может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов", – говорится в сообщении.

При этом, как отмечает регулятор, существенное укрепление обменного курса гривни, чем заложено в текущий прогноз, наоборот способствует замедлению инфляции.

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%. Для сравнения в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

По итогам февраля подорожали 22 продукта из социальной корзины

Более двух третей продуктов, которые входят в социальную корзину, подорожали по итогам февраля в Украине по сравнению с январем. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на странице в Facebook со ссылкой на данные Государственной службы статистики, как изменились цены.

"Произошел рост стоимости всех видов хлеба, молочной продукции, борщевого набора (за исключением моркови), макарон, муки, гречки, ячневой и манной крупы, пшена, сахара, сала, колбасы и рыбы. Стали дешевле рис, говядина, свинина, филе и тушка курицы, яйца, яблоки и морковь. Не изменилась цена на масло", – отметил эксперт.

Дорошенко назвал ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего:

Капуста – на 15,6%, средняя цена по стране составила 13,3 грн за кг.

Лук – на 9,2%, средняя цена – 20,2 грн за кг.

Картофель – на 8,6%, средняя цена – 10,1 грн за кг.

Пшено – на 5,6%, средняя цена – 26,5 грн за кг.

Ячневая крупа – на 3,3%, средняя цена – 12,4 грн за кг.

"Специалисты всегда наблюдают разницу между фактическими ценами в магазинах, на рынках и данными статистики, поскольку в официальных данных каждого прошлого месяца заложено много данных позапрошлого месяца. То есть в данных за февраль 2019 года мы видим январскую динамику, а в январе 2019 года – тенденции декабря 2018 года. Поэтому более точную картину, которая происходила в феврале, мы с вами увидим в статистике за март", – уточнил эксперт.

По данным Национального банка Украины, в феврале 2019 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 8,8% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,5%.

Назван ТОП-5 профессий с самым быстрым ростом зарплат в Украине

Зарплаты в Украине будут расти, но вместе с тем уже в ближайшие месяцы увеличится и расслоение в темпах повышения окладов. Об этом в специальном материале "Назван ТОП-5 профессий с самым быстрым ростом зарплат в Украине" рассказала сайту "Сегодня" HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина.

Она назвала пять сфер-лидеров, где зарплаты будут расти быстрее, чем в среднем по стране:

производство, в том числе строительство;

розничная торговля;

продажи товаров и услуг,;

IT-сфера;

административный персонал.

Кроме того, оклады заметно различаются в зависимости от опыта работы.

"Даже на одном и том же предприятии, например, инженеру-технологу с большим опытом работы предлагают 15 тыс. грн, без такого опыта — вдвое меньше. В то же время имеют преимущество специалисты даже без опыта работы, но в совершенстве знающие английский язык — они могут найти в Украине место в филиале известных иностранных компаний, причем со стартовой официальной зарплатой более 15 тыс. грн", – отмечает Пашкина.

Минимальная зарплата в Украине и ЕС: нужно переходить на почасовую оплату труда

Минимальная зарплата в Украине остается в разы меньше, чем в странах Европы. Об этом сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Эксперт подсчитал разницу. Он напомнил, что Евростат в январе 2019 года разделил страны ЕС по минимальной зарплате на три группы:

Минимальная зарплата ниже 500 евро в месяц: Болгария, Латвия, Румыния и Венгрия (от 286 евро в Болгарии до 464 евро в Венгрии);

Минимальная зарплата не менее 500 евро, но ниже 1000 евро в месяц: Хорватия, Чехия, Словакия, Польша, Эстония, Литва, Греция, Португалия, Мальта и Словения (от 506 евро в Хорватии до 887 евро в Словении);

Минимальная зарплата не менее 1000 евро в месяц: Испания, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Люксембург (от 1050 евро в Испании до 2071 в Люксембурге).

"В Украине минимальная зарплата составляла на 1 января 2019 года 132 евро, или отличалась более чем в два раза от Болгарии и была в 16 раз меньше, чем в Люксембурге", – отметил Дорошенко.

Он также подчеркнул, что не во всех странах ЕС "минималка" определена законодательно.

"Во многих странах "минималка" утверждена не законом, а соглашением между профсоюзами и работодателями. В Германии государственном регулировании оплаты труда введена только с 2015 года", – подчеркнул экономист.

Эксперт также обратил внимание на то, что развитые экономики отходят от понятия месячной оплаты труда.

"Все знают, сколько стоит час работы. Поэтому нашей стране следует делать то же самое, то есть переходить на почасовую оплату труда. Тогда и работник, и работодатель будут лучше считать свои деньги, так как количество часов, отработанных гражданами разных стран, все больше отличается между собой. И это существенно влияет на оплату труда", - считает Дорошенко.

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