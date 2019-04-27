Пенсии, цены, субсидии и платежи: что изменилось за неделю

Меньше всего получают пенсионеры в Тернопольской области

Фото: Сергей Николаев.

Как зарегистрировать кассовый аппарат по-новому? Насколько подорожает оформление паспортов? Как в праздничные дни передать показания счетчиков компаниям-поставщикам услуг? Читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине упростили регистрацию кассовых аппаратов

В Украине уже разрешили использовать гаджеты вместо кассовых аппаратов, а отныне и сама регистрация "кассовой аппаратуры" будет осуществляться по упрощенной процедуре. Об этом сообщило Министерство финансов Украины, чей указ №64 об утверждении порядка ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (реестр экземпляров РРО) и реестра центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО) вступил в силу.

Так, чтобы получить свидетельство, теперь необходимо отправить заявление на регистрацию, которое можно подать в электронной форме без приложений.

"Все процедуры осуществляются в электронной форме. По желанию субъекты хозяйствования могут подать заявление о регистрации РРО в бумажной форме и получить регистрационное удостоверение в бумажной форме", – отметили в Минфине.

Регистрация РРО будет осуществляться в следующем порядке:

производитель РРО включает ЦСО в реестр ЦСО;

производитель РРО включая экземпляр РРО в реестр экземпляров РРО;

ЦСО направляет электронное сообщение о заключенном договоре с владельцем РРО в контролирующий орган по месту регистрации РРО;

субъект хозяйствования – владелец РРО подает заявление о регистрации РРО;

ГФС направляет в ЦСО справку о резервировании фискального номера (действительна три дня);

ЦСО вводит РРО в эксплуатацию и направляет в контролирующий орган, где проводится регистрация РРО, акт ввода в эксплуатацию и справку о опломбирования РРО;

ГФС выдает регистрационное удостоверение.

Сколько субсидий назначили в марте: назван средний размер

Средний размер назначенной в марте 2019 года субсидии на одно украинское домохозяйство увеличился на 37,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 660,4 грн.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 22 апреля.

В ведомстве добавили, что средний размер назначенной в прошлом месяце субсидии в городах составил 922,7 грн, а в селах – 383,9 грн.

По данным Госстата, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте были назначены 198,5 тыс. домохозяйств (за январь-март – 747,6 тыс. домохозяйств).

В целом субсидии в марте получили почти 3,9 млн домохозяйств – 2,7 млн в городах и 1,2 млн в селах.

Напомним, что выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.

За оформление паспортов теперь будем платить дороже

В Украине подорожает оформление паспортов: Кабинет министров Украины одобрил повышение с 1 июля 2019 года стоимости услуг по оформлению паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также бланков этих документов.

Соответствующее решение правительство приняло 24 апреля, информирует пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС).

"Стоимость оформления документов впервые выросла с 2016 года и, по подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году почти на 200 млн грн, которые будут направлены, в том числе, на выполнение программ местного значения", – сказано в сообщении.

С 1 июля новые суммы административного сбора составят:

оформление ID-карты до 20 рабочих дней – 345 грн (126 грн за услугу и 219 грн за бланк), а ранее – 279 грн;

оформление ID-карты до 10 рабочих дней – 471 грн (252 грн за услугу и 219 грн за бланк), а ранее – 366 грн;

оформление загранпаспорта до 20 рабочих дней – 682 грн (352 грн за услугу и 330 грн за бланк), а ранее – 557,32 грн;

оформление загранпаспорта до семи рабочих дней и до трех рабочих дней при наличии оснований – 1034 грн (704 грн за услугу и 330 грн за бланк), а ранее – 810,32 грн.

Напомним, в 2018 году украинцы оформили 4,5 млн биометрических загранпаспортов. По данным ГМС, всего биометрические загранпаспорта сейчас имеют почти 11 млн украинских граждан.

Как передать показания счетчиков электроэнергии в праздничные дни

В стране начинаются продолжительные выходные. Соответственно, график работы центров обслуживания поставщика электроэнергии на период праздников изменился. Компания "Киевские энергетические услуги" напоминает клиентам, что все вопросы, связанные с поставкой электроэнергии можно решать в дистанционном режиме. Например, передать показания счетчиков с 1 по 4 мая можно при помощи Личного кабинета и автоматического голосового помощника в телефонном режиме. Если же ваш вопрос требует личного визита в центр обслуживания, стоит спланировать такой визит заранее.

Центры обслуживания "Киевских энергетических услуг" в праздники будут работать по следующему графику:

29 апреля, 1 мая и 9 мая – выходной день.

30 апреля и 8 мая юридические клиенты могут решить свои вопросы с 8 до 16 часов, бытовые – с 8 до 18 часов.

Дарницкий центр обслуживания (Драгоманова, 40-з) обслуживает бытовых клиентов 30 апреля с 9 до 17 часов, 8 мая – с 9 до 16 часов.

Голосеевский центр обслуживания (Вильямса 3/7) 30 апреля и 8 мая принимает бытовых клиентов с 9 до 17 часов.

Во все остальные дни центры обслуживания будут работать по обычному графику.

Контакт-центр "Киевских энергетических услуг", который помогает решить большинство вопросов, связанных с поставкой электроэнергии без посещения центров обслуживания, работает в режиме нон-стоп, ежедневно, с 7 до 21 часа.

Чтобы передать показания счетчика в обозначенный государством период с 1 по 4 мая, удобнее всего:

самостоятельно указать их в Личном кабинете;

позвонить в контакт-центр по номерам (044/067/066) 277-18-18, в тоновом режиме нажать цифру "3", ввести номер лицевого счета (11 цифр) и показания счетчика и подтвердить их;

сообщить показания оператору системы распределения, к сетям которого подключен объект (через его контакт-центр или Личный кабинет).

Напоминаем, что вовремя переданные показания счетчиков помогают сохранять семейный бюджет: начисления проводятся по фактическим данным. В противном случае количество потребленных киловатт*часов рассчитывается по среднесуточному потреблению на основании двух показаний, переданных или зафиксированных ранее. Соответственно, данные в платежке могут отличаться от фактических.

Стало известно, где в Украине получают самые высокие и самые низкие пенсии

В Украине наблюдается существенных разрыв в суммах средних пенсий, которые получают в разных региона страны. Об этом сообщил глава Национальный совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Так, по данным совета, 1 апреля 2019 года самый высокий показатель средней пенсии был зафиксирован в Киеве, он составляет 4059 грн, а в Тернопольской области самый низкий – 2202 грн. То есть разница составляет 1857 грн.

"Только в семи областях пенсия превышает среднюю по стране в 2899 грн, а именно: в Киеве – 4059 грн, на Донбассе – 3866, в Луганской области – 3566, Днепропетровской – 3337, Запорожье – 3103, Харьковской области – 2942 и Киевской области – 2935 грн", – отметил Дорошенко на своей странице в Facebook.

Во всех остальных областях она ниже средней: в Полтавской – 2807 грн, Одесской – 2750, Николаевской – 2697, Львовской – 2621, Сумской – 2598, Черниговской – 2554, Черкасской – 2548, Кировоградской – 2546, Херсонской – 2491, Житомирской – 2486, Ивано-Франковской – 2464, Ровенской – 2406, Винницкой – 2404, Волынской – 2402, Хмельницкой – 2389, Закарпатской – 2289, Черновицкой – 2285 и Тернопольской – 2202 грн.

Напомним, что повышение пенсий в марте 2019 года стало началом роста уровня пенсионного обеспечения украинцев. Теперь автоматическая индексация пенсий будет происходить каждый год, а размер повышения зависит от уровня инфляции и роста средних зарплат в стране.

В этот раз, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, что в среднем пенсии выросли на 255 гривен. При этом почти два миллиона украинцев получают разовые выплаты на сумму 2410 гривен. Средства на эту выплату бюджет "заработал" на легализации автомобилей на еврономерах.

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