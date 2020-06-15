В Кабмине рассказали о проблемах с пенсиями на оккупированных территориях

Выплаты пенсий в ОРДЛО осложнены тем, что в Украине не хватает данных о людях, которые там проживают

Украинские власти не владеют информацией почти о 150 тыс. пенсионеров, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса, где украинским гражданам навязывают российские паспорта. Об это рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 2014 год там, на неподконтрольной территории Донбасса, было 1,2 млн пенсионеров. И 90% из них хоть раз за 6 лет обращались по выплате пенсий. Информации о других почти 150 тыс. человек у нас нет. Я разговаривала с некоторыми международными организациями, чтобы они помогли нам выявить таких людей, возможно, даже перевезти. Мы бы протянули им руку помощи, государство готово взять их под опеку: восстановить пенсию, предоставить реабилитацию", – сказала Лазебная.

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Она отметила, что всем людям, которые заявлены в реестре, государство осуществляет все выплаты на карточки.

"Есть законы Украины, постановления, согласно которым люди должны прийти, и всем, кто обратился, мы платим пенсии и все выплаты. Единственная сложность – необходимость верификации. Сейчас мы думаем над совершенствованием и упрощением механизма получения людьми начисленных выплат", – добавила она.

На вопрос касательно людей, кому пенсия все же не начислялась, будут ли после деоккупации за ними сохранены накопления пенсий за весь этот период и каким образом они будут выплачиваться, Лазебная подчеркнула, что это политическое решение.

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"Когда будет установлена украинская власть на той территории, мы точно этих людей возьмем под опеку и разработаем усиленные социальные механизмы", – заявила министр.

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Министр полагает, что сложным и требующим индивидуального подхода к каждому случаю является вопрос страхового стажа тех, кто работает на оккупированной территории.

"Есть варианты и механизмы подтверждения стажа, льготный учет. Но над этим надо подумать", – добавила она.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что зимой 2020 года правительство предложило Верховной Раде пересмотреть решение о выплатах пенсий для лиц, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом тогда заявила представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк.

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По ее словам, принятие законопроектов о праве на пенсию для жителей ОРДЛО № 2083-д и о внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" № 2343 приведет к значительным расходам, не предусмотренным в государственном бюджете на 2020 год.

Дополнительная нагрузка на госбюджет составит 148 млрд гривен, что не было предусмотрено ранее.

В итоге законопроект №2083-д об урегулировании вопроса выплаты пенсий жителям ОРДЛО Верховная Рада отправила на доработку. Депутаты не поддержали его принятие в первом чтении, но поддержали идею доработать его. За соответствующее решение проголосовали 314 парламентариев.

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