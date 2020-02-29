Пенсии, доплаты и новые купюры: что изменилось за неделю

Как выглядят новые 200-гривенные купюры, сколько правительство планирует доплачивать пенсионерам и будет ли МВФ кредитовать Украину дальше – читайте ТОП-5 экономических новостей в специальном материале сайта "Сегодня".

Стремительное распространение коронавируса, который подобрался и к украинским границам, ударило по мировым финансовым рынкам. Так, торги на Американской фондовой бирже в четверг, 27 февраля, закончились падением основных индексов до уровня кризиса 2008 года.

"Американский индекс Dow Jones упал сразу на 1200 пунктов, потеряв в общей сложности 4,4%; это самое резкое падение по пунктам в истории. Индекс S&P 500 также потерял 4,4%, а Nasdaq – 4,6%... Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 4,42% и оказался на отметке 25766,64 пункта. Значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось также на 4,42% до 2798,72 пункта. 27 февраля это худший день для обоих этих индексов с февраля 2018-го года, а также худшая неделя с 2008 года (падение -11%). Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился до 8566,48 пункта на 4,61% (худший показатель торгов с августа 2011-го года)", – подсчитали в BBC.

Давление на финансовые рынки усилилось после того, как президент США Дональд Трамп не смог обнадежить инвесторов, обеспокоенных распространением коронавируса, добавляют аналитики MarketWatch.

Ведущие фондовые индикаторы стран Европы также закрылись в сильном минусе. Так, британский индекс FTSE 100 упал на 3,37% до 6805,23 пункта, французский CAC 40 – на 3,32% до 5495,6 пункта, немецкий индекс DAX – на 3,16% до 12371,11 пункта. Российские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов 28 февраля.

Кроме того, цены на нефть, которые упали до минимума за год, продолжают снижаться 28 февраля. К 09:52 по киевскому времени майские фьючерсы на Brent подешевели до 50,31 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени упали до на 45,72 доллара за баррель. Оба сорта зафиксировали снижение по итогам пяти торгов подряд. Падение с начала этой недели, которое составляет 13-14%, является максимальным с 2011 года.

Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности

Украинцам, которые выходят на пенсию позже положенного, предлагают доплачивать более 500 гривен в месяц. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания Кабинета министров. Глава правительства объяснил, что Кабмин одобрил соответствующий законопроект. Впрочем, чтобы такая норма начала работать, закон еще должна принять Верховная Рада.

По подсчетам Гончарука, если такое решение вступит в силу, оно коснется почти 1,5 тыс. украинцев, которые уже получают пенсии.

"Решение правительства – в случае одобрения парламентом – позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", – написал премьер в своем Telegram-канале.

В оборот вошли новые банкноты номиналом 200 гривен

С 25 февраля украинцы расплачиваются новыми банкнотами номиналом 200 гривен. Купюры образца 2007 года и 2019 года будут находиться в обращении одновременно.

По дизайну новые купюры похожи на новые современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен присутствуют основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение Луцкого замка. Портрет Леси Украинки смещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился – 75x148 мм. Цветовая гамма осталась такой же.

Защита новой банкноты 200 гривен по сравнению с банкнотой образца 2007 года еще более усилена. В частности, купюра имеет несколько новых инновационных элементов защиты. Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить ее современный элемент защиты – оптически переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет.

Еще один инновационный элемент защиты – "оконная" защитная лента. Эта полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца – малого государственного герба Украины. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект – меняется направление движения ее фонового изображения.

Также улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

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Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года. Постепенно в обращении останется больше новых 200-гривневых банкнот из-за замены изношенных.

Как украинцы реагируют на новые 200 гривен, читайте в эксклюзивном репортаже сайта "Сегодня".

Дефицит кадров-2020: каких профессий будет не хватать

В 2020 году в Украине будет наблюдаться серьезный дефицит кадров. По всей стране будет не хватать 164 тыс. специалистов. Наибольший дефицит ожидается в промышленности, торговле, образовании и транспортной сфере. А вот нехватка рабочих мест ожидается в сфере государственного управления, сельского хозяйства и финансовой деятельности.

Эксперты hh.ua рассказывают, что, согласно анализу предложений о работе, опубликованных в 2019 году, большинство из тех профессий, которые перечислила служба Гоструда, действительно вошли в ТОП-10 профессиональных сфер с низким уровнем конкуренции. И на одну вакансию в них приходилось от 1,4 до 3,2 резюме. Например, в сфере "Инсталляция и сервис" было в среднем 1,4 резюме на одну вакансию, "Рабочий персонал" — 2,2 резюме на одну вакансию, "Автомобильный бизнес" — 2,3 резюме на одну вакансию, "Продажи" — 3 резюме на одну вакансию, "Наука, образование" — 3,1 резюме на одну вакансию.

"Для сравнения: в высококонкурентных сферах на одну вакансию могло приходиться более 30 резюме: "Юристы" — 8,1, "Искусство, развлечения, массмедиа" — 9,3, "Домашний персонал" — 10,5, "Начало карьеры, студенты" — 12,2, "Высший менеджмент" — 30,8. А в среднем hh-индекс (соотношение количества CV [резюме] к количеству предложений о работе) в 2019-м был 6,8", — отмечают эксперты.

Специалисты рекрутингового портала добавляют, что наибольшее количество предложений о работе было размещено также в сферах "IТ, телеком", "Продажи" и "Маркетинг".

"Второе место по количеству открытых вакансий занимают производственные и рабочие специальности: грузчики, швеи, упаковщики, кондитеры, повара, специалисты на производстве. Третье место — профессии в сфере отельно-ресторанного бизнеса: официанты, кондитеры, пекари, бармены. Также на рынке существует большой спрос на менеджеров по продажам в разных сферах", — отмечает Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble Оксана Огневая.

Украина и МВФ готовят новую программу трехлетнего кредитования

Украина уже заканчивает работу над выполнением задач от Международного валютного валютного (МВФ), которые нужны для старта новой трехлетней программы кредитования. Об этом рассказал замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. Да и работа над еще не выполненными предварительным шагами уже тоже почти закончилась", – подчеркнул Сологуб.

По его словам, вопросов у миссии МВФ, которая сейчас находится в Украине, к Нацбанку нет.

"В МВФ к нам вообще вопросов нет: Нацбанк выполняет цели монетарной политики", – сказал он.

Напомним, эксперты фонда прибыли в Украину 20 февраля, чтобы обсудить с властями политику ускорения роста экономики и обеспечение стабильности. В конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны.

В декабре министр финансов Оксана Маркарова подтвердила, что Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с МВФ до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго.

При этом в феврале министр развития экономики Тимофей Милованов в интервью телеканалу "Украина 24" уточнил, что среди этих пунктов нет требования провести земельную реформу. Смотрите полную версию интервью с министром: