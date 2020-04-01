Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатят

Утвержденную Кабинетом министров разовую выплату 1000 гривен в связи с карантином начислят 10 миллионам пенсионеров и 600 тысячам представителей других категорий получателей соцпомощи. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время заседания правительства.

При этом получить "карантинную тысячу" украинцы смогут только после того, как Верховная Рада внесет необходимые изменения в государственный бюджет на 2020 год.

"Мы определяем порядок выплаты ожидаемой в мае одноразовой денежной помощи в сумме 1000 гривен. Помощь получат 10 млн пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых не превышает 5000 гривен по состоянию на 1 апреля 2020 года. Кроме того, около 600 тыс. получателей государственной соцпомощи <...> тоже получат по тысяче гривен. Мы сделаем такие выплаты сразу, как только будут внесены изменения в госбюджет и утверждены необходимые финансовые документы. Если это произойдет, то уже с 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд начислит эти выплаты", – объяснила Лазебная.

Кроме того, Кабмин одобрил ежемесячную выплату до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, пенсии которых не превышают 9205 гривен.

"Важно отметить, что такие пенсионеры получать компенсационную выплату в дополнение к уже установленным статусным повышениям и надбавкам к пенсии детям войны, участникам боевых действий, членам семей погибших и участников войны. То есть мы ее (компенсацию. – Ред.) выводим за пределы надбавок, которые получают пенсионеры. При этом мы устанавливаем для указанных пенсионеров со страховым стажем для женщин 20 лет, для мужчин 25 лет граничную выплату. То есть выплата не может быть меньше 2600 гривен. Сейчас такая выплата – 2000 гривен", – добавила Лазебная. В тренде 19 лет земельной реформы: как принимали закон о рынке земли в Украине

Такую компенсацию, по ее словам, получит около 1,5 миллиона пенсионеров.

Также правительство рассчитывает в мае провести индексацию пенсий на 11% – так, как это предусмотрено пенсионным законом.

"Но мы знаем, что такая индексация охватит не всех пенсионеров. Поэтому мы подсчитали и увидели, что 7 млн пенсионеров получат около 260 гривен. Мы предлагаем пенсионерам, которые не будут охвачены полномасштабной индексацией и у которых есть стаж работы 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин, повысить минимальную пенсионную выплату до 2100 гривен. С учетом такого увеличения пенсионной выплаты индексация охватит уже более 8,5 млн пенсионеров", – подчеркнула министр.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрпочта" планирует организовать для пенсионеров доставку пенсий на дом, а также прием у них платежей за коммунальные услуги на дому. Кроме того, во время всеукраинского трехнедельного карантина пенсионеры могут воспользоваться онлайн-сервисами веб-портала Пенсионного фонда.

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