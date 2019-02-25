Пенсии повысят: Порошенко подсчитал, скольким украинцам рассчитывать на рост выплат

Автоматическая индексация пенсий теперь будет проводиться ежегодно

Фото: president.gov.ua

Пенсии повысят: Порошенко подсчитал, скольким украинцам рассчитывать на рост выплат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/95c/16a/5c695c16a9209.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/95c/16a/5c695c16a9209.jpeg 2019-02-25T09:45:00+02:00 Экономика Автоматическая индексация пенсий теперь будет проводиться ежегодно

Рост пенсий с 1 марта в 2019 году коснется более чем восьми миллионов пенсионеров. В дальнейшем повышение будет проводиться каждый год, что предусмотрено пенсионной реформой. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

"С 1 марта правительство вводит новую практику – автоматическую индексацию пенсий. По результатам индексации, пенсии вырастут более чем для восьми миллионов пенсионеров", – подсчитал Порошенко.

Он напомнил, что для некоторых категорий украинцев, например, военных пенсионеров, повышение выплат уже произошло.

"С 1 марта состоится индексация, которая будет проходить постоянно," – подчеркнул президент.

Порошенко заверил, что повышение пенсий в Украине является элементом масштабной борьбы с бедностью.

"Экономический рост в 2018 году составил 3,4%. Укрощена инфляция, сокращен дефицит бюджета, золотовалютные резервы увеличиваются. И поэтому мы можем перейти к важнейшему задачи – борьбы с бедностью. ... Мы повышаем пенсии. ... Это – стратегия борьбы с бедностью, но не пустыми обещаниями, а выполнением работы", – заявил Порошенко.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году. С 1 января 2019 г. минимальная пенсия уже была повышена для тех пенсионеров, которым уже исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Помимо этого, минпенсии будут пересчитаны в 2019 г. еще дважды из-за роста прожиточного минимума:

с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;

с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

Также пересчитают все пенсии с 1 марта. Повышение будет учитывать инфляцию.

Как ранее отмечали в Пенсионном фонде, по итогам 2018 года в Украине насчитывалось 11,5 млн пенсионеров.

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