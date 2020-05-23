Пенсии, законы, выплаты: что изменилось за неделю

Рада отменила закон о снижении пенсионного возраста для женщин, а "Укрпочта" превратится в банк. Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Сколько денег Украина потеряла из-за карантина: названы цифры

Введенный в Украине карантин обошелся в 53,5 млрд долларов. В случае, если бы Украина не вводила карантин, то потери экономики составили бы 54 млрд долларов. К таким выводам пришли в Киевской школе экономики. По мнению их экспертов, при условии полного снятия карантинных мер с 12 мая погибло бы примерно 120 тысяч человек в случае развития ситуации по наихудшему сценарию.

"Снятие карантина в "черном" сценарии, который предполагает высокую смертность, стоило бы Украине 54 млрд долларов, или треть нашего ВВП. С другой стороны, мы можем посчитать, сколько денег теряет экономика из-за того, что карантин продолжается: транспорт не работает, экономический кризис продолжается, люди теряют работу... Эти потери составляют примерно 53,5 млрд долларов", – подсчитали в своем исследовании специалисты организации.

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Иными словами, Украина сохранила с помощью карантина примерно столько же, сколько потеряла из-за карантина (с экономической точки зрения). При этом с этической точки зрения важнее сохранить человеческие жизни.

Согласно опубликованному в 2017 году исследованию американских экономистов Кипа Вискуси и Клэйтона Мастермана, стоимость статистической жизни (ценность, которую готово отдать общество за уменьшение статистической вероятности того, что один из членов общества умрет) для Украины составляет 0,454 млн долларов (для США – около 10 млн долларов).

Потери экономики в случае введения карантина КШЭ рассчитала на основе понятия "среднестатистической жизни" в Украине, а данные о вреде карантина для экономики – на основе математических моделей и прогнозов правительства и МВФ.

Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщин

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Верховная Рада Украины отклонила принятый в 2015 году закон, который предлагал разрешить женщинам выходить на пенсию в 50 лет при условии увольнения с работы и наличия 30 лет страхового стажа. "За" такой вариант проголосовали 264 депутата при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Таким образом, остается в силе норма, что с 1 апреля 2020 возраст выхода на пенсию для женщин составляет 59 лет и 6 месяцев. Это пока предпоследнее повышение, так как еще через год, с 1 апреля 2021 года, мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково – в 60 лет.

Отклонение закона от 2015 года является предложением еще прошлого президента Украины. Верховная Рада предыдущего созыва его не рассмотрела. Идею выхода на пенсию в 50 лет раскритиковали из-за дефицита Пенсионного фонда. Как уточнила глава комитета по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова, на сегодняшний день, по расчетам Минсоцполитики и Пенсионного фонда, на реализацию данной нормы понадобились бы дополнительные 12-34 млрд гривен в год.

Как известно, еще 14 января 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Но этот документ не был подписан президентом Украины Петром Порошенко. В итоге законопроект был возвращен в комитет с президентскими предложениями и был рассмотрен только 20 мая 2020 года.

Рада разблокировала подписание закона о банках

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Верховная Рада разблокировала подписание банковского закона, в ближайшее время Украина сможет получить новый кредит от Международного валютного фонда. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, в ближайшее время спикер Рады Дмитрий Разумков передаст закон о банковском регулировании №2571-д на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Стефанчук прогнозирует, что ожидать подпись председателя Верховной Рады и президента под этим законом долго не придется

"И после этого переговоры о получении транша выйдут на финал..." - сказал он.

Стефанчук напомнил, что принятие банковского закона было последним невыполненным условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

Как ожидается, первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ Украина может получить в конце мая.

Накопительные пенсии могут ввести досрочно, но не для всех

Министерство социальной политики сделало очередной шаг для введения накопительных пенсий. Он в первую очередь касается тех, кто занят на тяжелых, вредных и особо вредных работах, во вторую очередь – всех остальных.

Напомним, в Украине сейчас действуют две схемы выплаты трудовых пенсий: солидарная ("общий котел" или первый уровень) и накопительная (третий уровень).

На сегодняшний день, по данным Нацфинуслуг, в Украине 63 НПФ, в которые делают взносы около 900 тыс. чел. Это немного, так как в стране насчитывается 11,3 млн пенсионеров и 11,5 млн наемных работников и частных предпринимателей, которые платят ЕСВ и в будущем станут пенсионерами по возрасту и стажу. То есть в НПФ участвует менее 8% работающих. В странах Европы их на порядок больше.

Есть еще так называемый "второй уровень", который до сих пор не действует, хотя был утвержден еще в 2004 году. Главная причина – не полностью принята законодательная база.

Суть – дополнительно к ЕСВ на индивидуальные пенсионные счета работников совместно работодателем и работником обязательно, а не добровольно, перечисляются средства. Далее – аналогично механизму третьего уровня.

В Украине второй уровень пенсобеспечения должен начать работать с 2021 года, если примут все недостающие для этого законы. Главная цель такой сложной системы – обеспечить каждому человеку, официально отработавшему три с половиной десятка лет, достойную пенсию.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Рада дала старт превращению "Укрпочты" в банк

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2788-д, который предлагает дать "Укрпочте" возможность предоставлять финансовые услуги. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Таким образом, народные депутаты дали старт реформе, которая позволит почтовому оператору выполнять банковские функции. К слову, в 2019 году Нацбанк уже разрешил обмен валют в отделениях "Укрпочты". Теперь же предполагается, что в Украине введут юридическое понятие "почтовый счет", его можно будет открыть, собственно, на почте. Кроме того, если документ будет окончательно принят, "Укрпочта" сможет выпускать и обслуживать платежные карты, а также привлекать депозиты от бизнеса и населения и т.д.

При этом ранее в самой "Укрпочте" отмечали, что не намерены конкурировать с банками. Ведь 80% отделений почтового оператора расположены в селах, где нет ни банковских отделений, ни банкоматов. В Верховной Раде также отмечают, что законопроект № 2788-д направлен, в первую очередь, на то, чтобы сделать банковские услуги более доступными для жителей отдаленных уголков Украины.

Напомним, во время карантина в Украине вырос спрос на почтовые и курьерские услуги, поэтому "Укрпочта" объявила о наборе сотрудников.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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