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Пенсии уходят в онлайн: как оформить через интернет и настроить SMS-информирование

11 декабря, 15:27

Нововведения уже работают в тестовом режиме

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пенсии в Украине можно уже оформлять дистанционно – через интернет. Еще в начале августа Пенсионный фонд (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства. Такой сервис позволяет назначить пенсию за одно посещение сервисного центра в том случае, если ранее вы подадите заявление и все необходимые документы через веб-портал электронных услуг фонда.

Это не значит, что теперь пенсионные фонды перестанут обслуживать людей и все нужно будет делать только в режиме онлайн. Это просто расширяет возможности украинцев и облегчает процесс оформления пенсии.

Для того чтобы воспользоваться услугой и оформить пенсию онлайн, в первую очередь нужно будет обзавестись ЭЦП (ранее мы рассказывали, как это сделать) и зарегистрироваться на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Кроме того, украинцы с 2020 года будут получать уведомления о начислении с помощью SMS или на электронную почту. А с помощью специально разработанного мобильного приложения граждане получат доступ к своей персональной странице. Такое новшество предусмотрено в постановлении ПФУ от 8 августа 2019 года. Теперь ведомство должно до начала 2020 года закончить разработку программного обеспечения.

Читайте также: Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году

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Пенсии уходят в онлайн: как оформить через интернет и настроить SMS-информирование

Мобильное приложение Пенсионного фонда в тестовом режиме заработало уже в сентябре. И в ПФУ хотят увеличить число его пользователей.

"ПФУ дает возможность настроить сервис ежемесячного SMS-информирования об уплате работодателем страховых взносов и зачислении соответствующего периода в стаж и других сервисов SMS-информирования. Услуга доступна после регистрации на веб-портале электронных услуг фонда", - сообщали ранее в пресс-службе ПФУ.

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Напомним, с 1 декабря в Украине вырос минимальный размер пенсий. В следующий раз правительство планирует пересматривать пенсии в апреле следующего года.

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Источник: Сегодня

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