Пенсии в Украине будут расти автоматически – Гройсман

Повышение пенсий в Украине станет автоматическим и не будет зависеть от политических обещаний. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

"Пенсионная реформа, стартовавшая осенью прошлого года, находится на первых этапах внедрения, и впереди много изменений, одно из которых — автоматическое повышение пенсий в зависимости от возможностей экономики, а не политических обещаний", — отметил Гройсман.

Гройсман признал, что сейчас в Украине много вызовов, в частности рост цен.

"Но для сдерживания цен надо инвестировать в экономику, развитие промышленности — для формирования предложения товаров и услуг на рынке. И мы такие программы вводим. А все, что заработает экономика, мы будем реинвестировать в рост благосостояния людей", — подчеркнул Гройсман.

Напомним, как ранее заявил министр социальной политики Андрей Рева, украинцам пересчитают пенсии в марте 2019 года. По его словам, этот перерасчет решит проблему граждан, которые имеют высокий трудовой стаж и низкие выплаты. Как известно, при расчете пенсии учитывается стаж и зарплата за последние три года перед выходом на заслуженный отдых. Таким образом, даже при наличии большого стажа пенсия может оказаться очень низкой – из-за невысокой зарплаты.

Напомним, в октябре 2017 года, когда стартовала пенсионная реформа, военным пенсионерам не пересчитали пенсии. В связи с этим был разработан законопроект, который должны были направить в Верховную Раду, но из-за дискуссий вокруг этого документа процесс его принятия затянулся. В итоге Кабинет министров повысил пенсии военным, не дожидаясь решения Верховной Рады о перераспределении выплат. Теперь парламент должен изменить законодательство так, чтобы бойцы с передовой получали самые высокие пенсионные выплаты.