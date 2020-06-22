Пенсии в Украине назначают автоматически: что для этого требуется

В Украине, где скоро начнут забирать неправомерно выданные выплаты, Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил в опытную эксплуатацию новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики.

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Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированного электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами.

Для этого необходимо:

заполнить атрибуты анкеты-заявления;

добавить сканированные копии документов;

подписать анкету-заявление КЭП и отправить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

С начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления подали 356 будущих пенсионеров.

В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям вебпортал Пенсионного фонда, не имеющих КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин предлагает Верховной Раде принять законопроект, который заменит бумажные трудовые книжки на электронные. Это позволит назначать пенсии автоматически.

В Украине инициируют автоматическое назначение пенсии по возрасту и внедрение учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Напомним, при подготовке нового Трудового кодекса была предусмотрена возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку, которая, в частности, должна защитить от "манипуляций" работодателя и снизить бюрократические проявления.

Экс-министр социальной политики Юлия Соколовская в эфире телеканала "Украина 24" ранее объяснила, как эта система будет работать, если парламент примет правительственный законопроект. По словам министра, украинцам не придется никуда обращаться, чтобы оцифровать бумажные трудовые книжки.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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