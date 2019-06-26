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Пенсии вырастут, назначены восемь глав ОГА: итоги дня

26 июня, 20:36

Новых руководителей получат Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черкасская ОГА


Общество

32 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов семь украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Составляет 67% уровень доверия Владимиру Зеленскому, а не доверяют главе государства 26% граждан. Об этом свидетельствует мониторинг электоральных настроений украинцев, проведенный социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня. Среди лидеров политических сил наиболее высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (22%), Анатолий Гриценко (21%) и Игорь Смешко (21%). Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных.

53% украинцев поддерживают вещание на телеканалах и радиостанциях на русском и украинском, но при этом хотят, чтобы украинский язык преобладал. Таковы результаты социологического исследования, проведенного КМИС по заказу Национального совета в ТВ и радиовещанию. 24% заявили, что вещание должно вестись только на украинском. 60% респондентов поддерживают увеличение государством количества украинского и украиноязычного контента в эфире.

Кабинет министров поддержал назначение восьми новых глав областных государственных администраций, которых предложил правительству президент Зеленский. Новых руководителей получат Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черкасская ОГА.

Составят около 2 млрд грн расходы Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду, сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

Кабинет министров принял решение о повышении с 1 июля пенсий пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами. Повышение коснется 2,5 млн человек. В частности, женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет получат пенсии не менее 2 тыс. грн.

Центральная избирательная комиссия определила порядок размещения названий 21 партии в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

5845 кандидатов баллотируются в Верховную Раду, из них 3171 кандидат-мажоритарщик и 2674 кандидата, включенные в списки партий.В одномандатных избирательных округах баллотируются 1735 самовыдвиженцев и 1436 человек, выдвинутых политическими партиями. Женщин среди кандидатов 22,51%. Возраст самого старшего кандидата составляет 82 года, а младшего – 21. 91,44% кандидатов имеют высшее образование,

Будет введен с 1 ноября открытый Государственный реестр объектов оздоровления и отдыха детей.

16 кандидатов на округ составляет среднее количество по Украине среди мажоритарщиков. Рекордсменом стал 133 округ Одесской области – 50 кандидатов.

Утверждены объемы государственного заказа на подготовку специалистов научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году Общий объем подготовки специалистов в 2019 году – 182 567 человек, в том числе по дневной форме обучения – 161 794 человека. Данные показатели меньше прошлогодних на 1,3% и 2,3% соответственно.

Экономика

Укрепил на 2 копейки до 26,17 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 27 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 26 июня.

Привлечено 7,5 млрд грн в государственный бюджет по результатам размещения 25 июня облигаций внутреннего государственного займа. Из этой суммы 4,4 млрд грн привлечены по долгосрочным ОВГЗ – со сроком обращения 6 лет. Ставка по ним составляет 15,85% годовых.

Запуск новой таможенной службы через 2,5 месяца считает реалистичным Максим Нефёдов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы.

Кабинет министров обнародовал постановление которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации. В частности, ТЕПЕРЬ эмбарго распространяется на сырье для изготовления цемента, а также все готовые виды цемента, минеральные удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины.

Установлен предельный уровень цены теплоэнергии в системе централизованного отопления – 1,4 тыс. грн за 1 Гкал.

Может предоставить 60 млн евро Европейский банк реконструкции и развития "Нафтогазу Украины" для финансирования закупки природного газа по импорту. Совет директоров банка планирует рассмотреть этот проект 24 июля. Такая поддержка в форме аккредитива покроет до 20-30% платежного риска Нафтогаза, связанного с финансированием покупки газа у авторитетных международных трейдеров.

Ночной тариф на электроэнергию для населения сохранится и после 1 июля. Об этом сообщила НКРЭКУ.

Мир

На сумму 4 млн долларов США предоставят помощь Украине в сфере хранения боеприпасов. Соответствующий меморандум подписан в Вашингтоне.

Лица в возрасте до 26 лет не будут платить подоходный налог в Польше. Об этом сообщило "Радио Польша" со ссылкой на проект Совета министров.

Может еще сильнее замедлиться рост мировой экономики в ближайшие два года в случае введения новых пошлин США против китайской продукции: до 2,7% в 2019 году и до 2,4% – в 2020-м. Такие прогнозы опубликовало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Франция закрывает десятки школ из-за жары на фоне ожиданий повышения температуры в некоторых регионах страны выше 40 градусов по Цельсию.

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Тег украинский язык, итоги, ОГА, итоги дня, ОВГЗ, Кабинет министров

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АВТОР:

Сергей Гусев

Источник:

Сегодня

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