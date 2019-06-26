Пенсии вырастут с 1 июля: Кабмин принял решение

Повысить выплаты позволило экономическое состояние, заверил премьер-министр

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Кабинет министров Украины окончательно закрепил механизм, который позволит повышение пенсий пенсионерам с большим стажем, но небольшими заработными платами с 1 июля 2019 года. Повышение будет не разовым, а на постоянной основе, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня мы принимаем решение, что 2,5 млн украинцев получат повышение, и их пенсия составит не менее 2000 гривен. С октября 2017 – это уже пятый перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста", – сказал Гройсман.

Таким образом, пенсии женщин со стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет будут обязательно не ниже 2000 гривен. Например, если человек получал 1900 гривен, повышение для него составит 100 гривен, а если 1500 – то 500 гривен.

В целом пенсии повысятся примерно у 2,5 млн человек. Гройсман обещает, что июльское повышение не станет последним.

Премьер-министр уже уточнял, что рост пенсий стал возможен, благодаря росту экономики.

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Напомним, первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. Их пенсии выросли почти вдвое. В январе 2018-го и 2019-го увеличили выплаты военным пенсионерам. А в марте-2019 запустили автоматическую индексацию пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

Также ранее сайт "Сегодня" разбирался, хватит ли в бюджете Украине денег на пенсии до конца года.

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