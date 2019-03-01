Пенсии выросли, монетизация субсидий стартовала: итоги недели

Задолженность по зарплатам в Украине сократилась, а банки получили прибыль

Пенсии выросли, монетизация субсидий стартовала: итоги недели Сергей Гусев 2019-03-01T20:01:00+02:00 Экономика Задолженность по зарплатам в Украине сократилась, а банки получили прибыль

Общество

Около 3,3 млн украинцев получат в марте субсидию в наличной форме. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева. В среднем монетизированные субсидии составят 1680 грн. Около 70% субсидиантов, или 2,3 миллиона, получат субсидию вместе с пенсией. Еще полтора миллиона субсидиантов, которые не имеют пенсии, получат субсидию 12 марта на счет или почтовым переводом.

8,1 млн украинцев получат повышение пенсий от индексации, которая началась в марте. Минимальное повышение составит 100 грн, среднее – 255 гривен. Автоматическая индексация пенсий теперь будет проводиться ежегодно – это предусмотрено пенсионной реформой. В этот раз два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, получат разовые выплаты на сумму 2410 гривен.

На 1,2% сократилась общая задолженность по выплате заработной платы в январе и на 1 февраля составила 2,614 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. По ее данным, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 1,3% и на 1 февраля составила 1,437 млрд грн.

Увеличилась на 9,5% реальная заработная плата в январе по сравнению с январем 2018 года, однако по сравнению с декабрем 2018 уменьшилась на 13,6%, сообщила Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в январе 2019 по сравнению с декабрем 2018 уменьшилась на 12,8%, но в годовом измерении увеличилась – на 19,6%, составив 9223 грн.

5,7 тыс. новых легковых автомобилей было поставлено на учет в феврале, об этом сообщила ассоциация "Укравтопром". По сравнению с февралем 2018 года рынок новых авто уменьшился на 2%. Лидером рынка стала Renault, новые легковые автомобили которой в минувшем месяце получили 728 регистрационных номеров. Относительно прошлого года результат Renault улучшился на 36%. Второе место с результатом 719 машин заняла Toyota (прирост на 3%). На третьей позиции KIA – 602 автомобиля (рост в 4 раза).

730 потенциальных незаконных мигрантов с начала года, не пропустили в Украину сотрудники Государственной пограничной службы.

Корью заболел 2751 человек в течение 8-й недели 2019 года – 1313 взрослых и 1438 детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Этот показатель на 15,7% меньше в сравнении с показателями предыдущей недели (8-16 февраля).

480 000 домохозяйств получили с мая прошлого года отказ в предоставлении субсидии, из них 3500 домохозяйств получили отказ в этом году. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Погибли 453 человека с начала 2019 года на пожарах в Украине, сообщили в ГСЧС. Пострадали на пожарах 250 человек.

Исчезло 225 детей за неделю 18-24 февраля в Украине (кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Полицейские обнаружили и вернули домой 222 ребенка.

2 950 819 человек составило по состоянию на 1 января 2019 года население Киева, то есть на 16 297 жителей больше, чем годом ранее. При этом естественный прирост составил 2355 человек, а миграционный – 13942. Об этом сообщило ГУ статистики в Киеве.

1 364 611 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтено по состоянию на 25 февраля.

309,176 млн долл. составил импорт легковых автомобилей в Украину в январе, сообщила Государственная фискальная служба. Из Германии было ввезено автомобилей на сумму 65,8 млн долл. На втором месте Литва – 41,488 млн долл. На третьем – Польша, 37,23 млн долл.

Провели 246 операций по переводам за рубеж украинцы с 7 февраля, с начала действия новых правил на валютном рынке. Общая сумма составила 3 млн евро. Среди новшеств – отмена индивидуальных лицензий на переводы средств за границу. Их заменила система электронных лимитов – в год можно перечислить за рубеж (пополнение счета в иностранном банке, покупка недвижимости или ценных бумаг) не больше 50 тысяч евро.

18,2 млн человек в Киеве в январе 2019 года воспользовались автомобильным транспортом, или 81% от показателей января 2018 года, трамвайным – 7 млн человек (76%), троллейбусным – 8,5 млн человек (70%), метрополитеном – 37,7 млн человек (98%).

Снизился на 12,3% в столице уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, за прошедшую неделю было зарегистрировано 12 430 больных. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 51%. Снижение уровня заболеваемости произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, на прошлой неделе заболело 7769 детей (снижение на 11%), 4661 взрослых (снижение на 14,2%).

С апреля 2019 года заработает электронный рецепт. Кабинет министров принял решение о переходе правительственной программы "Доступные лекарства" в администрирование Национальной службы здоровья Украины с апреля 2019 года. В марте Национальная служба здоровья начнет подписывать договора с аптеками, а с апреля она начнет оплаты аптекам по этой программе.

В декабре 2019 года будет проведена пробная перепись населения, как подготовительный этап к Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год. Местом проведения пробной переписи определены Оболонский район г. Киева и Бородянский район Киевской области.

101 избирательный участок в 72 странах откроется к выборам президента Украины, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Продолжатся с 1 марта в случае благоприятной погоды работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российской госграницы. Конечный срок реализации проекта – 2021 год, сообщили в Государственной пограничной службе.

Украинские корабли не пересекают Керченский пролив, а иностранные суда осуществляют проход свободно, сообщили в Государственной пограничной службе. В текущем году 67 иностранных судов россияне осмотрели, то есть задержали в движении во время следования в морские порты Украины в Азовском море.

Снизить с 50 тыс. до 15 тыс. грн предлагает Национальный банк предельную сумму наличных расчетов субъектов хозяйствования с физическими лицами.

Не исключает возможность отмены безвизового режима с Израилем Министерство иностранных дел Украины. Такое решение могут принять в случае, если права украинских туристов и путешественников будут и дальше систематически нарушаться на границе.

Экономика

32,29 млрд долл. составил на конец 2018 года объем прямых иностранных инвестиций в Украину в виде акционерного капитала, что на на 2,2%, превышает показатель на начало года, сообщила Государственная служба статистики. Приток ПИИ в минувшем году на 82,3% превзошел показатель 2017 года, когда он составил 0,38 млрд долл., тогда как до этого три года ПИИ сокращались – суммарно на 22,47 млрд долл.

На 38% больше в годовом выражении оказались доходы украинских банков, без учета неплатежеспособных, по итогам января – 20,18 млрд грн. Расходы банковской системы за январь составили 14,754 млрд грн, что на 14% больше, чем за январь 2018. После вычета налогов чистая прибыль украинских банков в январе 2019 года составила 5,426 млрд грн, что в 3,2 раза больше, чем в январе 2018 года.

Упразднение требования обязательной продажи экспортной выручки допускает Национальный банк Украины. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий. "По мере того, как будут складываться рыночные условия, мы думаем, что вообще отменим эту норму", – сказал Смолий.

Всемирный банк ведет переговоры с Министерством финансов об инициации новой программы гарантий под государственные заимствования, сообщила директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен. При этом ВБ будет готов обсуждать такую программу и с новым правительством, если необходимые реформы не будут имплементированы в рамках каденции действующего. В целом, она рассчитывает, что новая программа будет утверждена к концу текущего года.

218 тыс. авто оформили таможни ГФС в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля.

Выросли на 2,4% активы Национального банка за 2018 год и на 1 января 2019 года составили 1 трлн 51 млрд грн. По данным отчета, обязательства НБУ за год выросли на 3,7% до 848 млрд грн.

Увеличился на 17,4% импорт аграрной продукции в Украину по итогу 2018 года по сравнению с предыдущим годом и составил 5,5 млрд долл., сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Позицию основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину третий год подряд удерживают страны-члены Европейского союза. Так, стоимость поставок из Европы в прошлом году увеличилась с 2,2 млн долл. в 2017 году до 2,7 млн долл. в 2018 году. При этом, доля европейских стран составила около половины отечественного импорта агропродукции – 49,3%.

Составил 11,93 млрд грн дефицит государственного бюджета по итогам января, в том числе дефицит общего фонда составил 18,2 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Сократилось на 3,3% в годовом выражении промышленное производство в Украине в январе. По сравнению с декабрем 2018 оно сократилось на 0,5% (с учетом сезонного фактора). В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017.

На 6,5 млрд грн выполнили работы по итогам января 2019 строительные предприятия. Индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2018 составил 106,2%. При этом индекс строительства инженерных сооружений составил 123,7%, зданий – 94,9% (жилых – 82,2%, нежилых – 110,4%). В разрезе регионов лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская область (978,7 млн грн), Харьковская область (770,6 млн грн) и г. Киев (1,38 млрд грн). По итогам 2018 предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 136,3 млрд грн, индекс строительной продукции по отношению к 2017 году составил 104,4%.

Активы 21 неплатежеспособного банка продал Фонд гарантирования вкладов физических лиц в период с 18 по 22 февраля на сумму 255,4 млн грн. Из них на 139,81 млн грн проданы права требования по кредитам, на 47,12 млн грн – основные средства банков. В течение текущей недели запланирована продажа активов на 5,33 млрд грн. В 2017 году ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 5 млрд грн, в 2016 – на 3 млрд грн.

Сократился на 0,1% совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе, до 78,25 млрд долл. Или 2 171,92 млрд грн (по состоянию на 31 января) по сравнению с предыдущим месяцем.

Выделит 2,5 млрд грн Аграрный фонд на авансовые платежи по закупкам зерна у сельхозпроизводителей в рамках весенней форвардной программы-2019.

Составили 21 млрд грн на 1 января 2019 (за все время приватизации) инвестиции в приватизированные объекты в национальной валюте. Это на 2 млрд грн больше, чем было предусмотрено договорами купли-продажи на этот период. Об этом сообщили в Фонде госимущества.

На 15% меньше показателя 2017 года по итогам 2018 года в Украине принято в эксплуатацию жилья – 8 689 400 кв. м общей площади. По данным Минрегиона, в городах было принято в эксплуатацию 5 652 400 кв. м жилья, в сельской местности – 3 037 000 кв. метров. 51% общего объема жилья приняли в эксплуатацию в многоквартирных домах, 48,9% – в одноквартирных домах и 0,1% – в общежитиях. Всего в 2018 году приняли 103 141 квартиру (в 2017 году – 125 610 квартир), средняя площадь одной квартиры – 84,2 кв. м.

32,26 млн тонн зерновых и зернобобовых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 27 февраля, что на 19,8% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ. Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. Экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн.

30 нефтегазовых участков Государственная служба геологии и недр подготовит и выставит до конца мая 2019 года на электронные торги, сообщил глава ведомства Олег Кирилюк. На первые электронные торги в текущем году, которые состоятся 6 марта, выставлены 10 нефтегазовых участков, на вторые (29 апреля) – еще семь.

Может сократиться на 22% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом производство сахара в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 – август 2020), до 1,4 млн тонн. Об этом сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор". Посевные площади под сахар в следующем сезоне сократятся на 11% – до 250 тысяч г. Кроме того, будет наблюдаться увеличение переходных запасов сахара за счет накопления нереализованного экспортного потенциал.

4,733 млрд гривен привлекло в государственный бюджет Министерство финансов по результатам проведения 26 февраля размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Государственное агентство рыбного хозяйства подписало протокол украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. В нем прописаны несколько преимуществ для Украины, например, квота на вылов бычка объемом 9 тыс. т против российских 6 тыс. т. Также теперь задержанные рыбаки будут передаваться той стороне, чье гражданство они имеют

12,6 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС) задекларировали к уплате крупнейшие налогоплательщики в январе, что на 2,6 млрд грн или 26% больше по сравнению с январем-2018. Как указал Офис крупнейших налогоплательщиков, указанная сумма на те же 26% превышает показатель за октябрь-декабрь 2018 года. При этом минувшем месяце объемы реализации в Украине выросли только на 2,8% по сравнению с январем прошлого года.

Выплатила 1,285 млрд грн бюджетного возмещения НДС 27 февраля Государственная казначейская служба после того, как 25 и 26 февраля было выплачено 4 млрд и 4,5 млрд грн соответственно. Согласно данным ГКСУ, с начала месяца сумма возмещенного НДС достигла 13,03 млрд грн.

Мир

260 млрд долларов потратили в 2017 году китайские туристы за рубежом – это самый высокий показатель в мире. На втором месте американцы – 130 млрд, далее идут немцы – 80 млрд, британцы – 70 млрд, и французы – 45 млрд долларов.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй дала понять что планирует остаться в должности после Brexit. В британских СМИ появилась информация, что несколько министров выступают за отставку премьера до мая. Однако Мэй заявила, что она полна решимости продвигать внутреннюю повестку дня, как только Британия покинет ЕС 29 марта.

Еще на один год продлил эмбарго на поставку оружия в Беларусь Европейский Союз. Введенное в 2011 году эмбарго не предусматривает никаких новых исключений. Ранее при пересмотре санкций против Беларуси Венгрия добилась разрешения на поставку в Беларусь биатлонных винтовок и прочих видов спортивного оружия.

Не попала в парламент партия коммунистов Молдовы впервые за последние 20 лет. Об этом свидетельствуют результаты выборов, состоявшихся в Молдове 24 февраля, на которых коммунисты набрали всего 3,78% голосов избирателей.

300 тыс. евро Италия выделит структурам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для финансирования гуманитарных проектов на Донбассе. Эти средства предназначены для усиления борьбы с инфекционными болезнями и содействия местной власти Донецкой и Луганской областей в проведении кампании по вакцинации от полиомиелита, дифтерии и кори.

Вырос до рекорда в 13 трлн долларов объем непогашенного долга нефинансовых компаний мира к концу 2018 года – вдвое больше, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года, говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Доля облигаций с самыми низкими рейтингами инвестиционного уровня достигла рекордных 54%, существенно сократились права держателей облигаций, которые могут ухудшить положение эмитентов в кризисной ситуации, отмечает ОЭСР.

46% респондентов из материковой части Китая и 32% респондентов из Гонконга заявили о намерении увеличить расходы на "люксовые" товары в течение ближайших 12 месяцев. Среднегодовой доход опрошенных составлял соответственно 1,4 млн юаней (210 тыс. долл.) и 975,3 тыс. гонконгских долларов (144,2 тыс. долл.). В 2018 году жители материковой части страны потратили в среднем 240 тыс. юаней на предметы роскоши

86,85% избирателей одобрили вынесенный на референдум проект новой конституции Кубы. Теперь в стране должны быть учреждены посты президента и премьер-министра, при этом период нахождения у власти ограничен двумя сроками по пять лет подряд. Узаконено право частной собственности. Коммунистическая партия Кубы названа в проекте "основной направляющей силой общества".

Палата представителей США проголосовала против декларации президента Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Теперь документ уходит на рассмотрение в Сенат, где большинство голосов принадлежит республиканцам, которым теперь предстоит решить, оспаривать ли намерения президента.

Первое место в рейтинге 50 самых инновационных компаний мира составленным журналом Fast Company, занял китайский сервис Meituan Dianping — это платформа, с помощью которой можно искать рестораны и магазины в окрестностях, подбирать товары, заказывать доставку еды и бронировать отели. В первом полугодии 2018 года ее услугами воспользовались более 350 млн человек в 2,8 тыс. городов, через нее было проведено 27,7 млрд трансакций на общую сумму 33,8 млрд долл. Второе место занял аналог Uber из Юго-Восточной Азии — сервис онлайн-заказа такси Grab, а третье — Национальная баскетбольная лига США, она вошла в рейтинг за активное внедрение различных технологических решений, в их числе — запуск прошлым летом киберспортивной лиги для игроков в NBA 2K (баскетбольный симулятор).

Социальная сеть Facebook введет в этом году возможность очистки истории авторизаций в других приложениях и на сторонних сайтах. Пользователи смогут избирательно стирать информацию о тех веб-сайтах, на которые они переходили со своих аккаунтов Facebook.

Не менее 150 украинских моряков в Италии были задержаны, арестованы или уже получили приговоры за незаконную деятельность, в Греции – 186 моряков, проинформировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Около 1,5 тыс. граждан Российской Федерации украинские пограничники не пропустили в страну с начала 2019 года, сообщили в Государственной пограничной службе.

Сократилось с 819 до 658 за 2018 год количество китайских миллиардеров. В прошлом году из-за торговой войны со Штатами фондовый рынок Китая потерял 25% капитализации, также упал курс национальной валюты. Но не все предприниматели теряли свои деньги. Но в стране по-прежнему проживает больше миллиардеров, чем в Америке, где их насчитывается 584.

Завершилась без подписания соглашения встреча президента США и руководителя КНДР. Стороны заявили, что они все-таки надеются на подписание соглашения, а санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.