Пенсии выросли почти на 19,3 процента, начата выплата субсидий наличными: итоги дня

Введена ежемесячная помощь на детей до шести лет которые воспитываются в многодетных семьях

Пенсии выросли почти на 19,3 процента, начата выплата субсидий наличными: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-13T20:18:43+02:00 Экономика Введена ежемесячная помощь на детей до шести лет которые воспитываются в многодетных семьях

Общество

3 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Увеличился на 19,3% средний размер пенсии по состоянию на 1 марта – до 3033 грн с 2542 грн по состоянию на 1 января этого года.

С 12 марта Ощадбанк начал выплачивать субсидии наличными за первый день было выплачено 350 млн грн. При этом через систему платежей "Быстрая копейка" выплачено субсидий на сумму 19,4 млн грн, которые были оформлены 11172 переводами. На карты зачислены 204 224 перевода на сумму 333,4 млн грн.

Первые 15 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) которые получат гранты для реализации энергоэффективных мероприятий отобрал Фонд энергоэффективности. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионально развития Геннадий Зубко. В настоящее время на объектах ОСМД проведен энергоаудит и разрабатываются проекты необходимых мероприятий по сокращению энергопотребления.

Выделить по 200 млн грн бюджетных средств на строительство Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на жилой массив Виноградарь поручил премьер-министр Владимир Гройсман министерствам финансов и инфраструктуры.

Введена ежемесячная помощь на детей до шести лет которые воспитываются в многодетных семьях. Соответствующее решение приняло правительства 13 марта. Выплата будет установлена с 1 апреля 2019 года. Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и последующих детей до шести лет ежемесячную помощь в размере прожиточного минимума на ребенка до шести лет. Размер выплаты с 1 апреля составит 1626 грн в месяц на одного ребенка, с 1 июля – 1699 грн, с 1 декабря – 1779 грн.

Осуществить передислокацию шести подразделений Воздушных сил Вооруженных сил Украины решил Кабинет министров. Это расширит боевые возможности Воздушных сил в общей системе противовоздушной обороны государства.

61,4% опрошенных украинцев больше всего беспокоит война на востоке Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социс", проведенного с 5 по 10 марта. Высокие коммунальные тарифы волнуют 55,5%, низкий уровень зарплат или пенсий – 55,2%, рост цен и инфляция – 30,9%.

Экономика

Ослабил на 35 копеек до 26,70 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 14 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 марта.

Не менее 100 пассажирских вагонов Укрзализныця в 2019 году планирует поставить на рельсы. Из них 64 ед. пройдут капитальный ремонт, еще 46 вагонов поступят по контракту с Крюковским вагоностроительным заводом.

Составила 16 млн 706 тыс. кв. м общая площадь жилых и нежилых зданий, строительство которых начато в 2018 году. При этом общая площадь жилых зданий составила 77% общего объема.

34,75 млрд грн, 886 млн долл. и 33 млн евро привлек Минфин в госбюджет путем размещения ОВГЗ в январе-феврале. Средневзвешенная доходность бумаг составила соответственно 19, 6,5 и 4,5%. При этом в указанный период Минфин выплатил по внутренним долгам 78,2 млрд грн.

Перевезла около 1 млн пассажиров авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в январе-феврале, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Компания выполнила 8930 рейсов, что соответствует показателям 2018 года. В то же время, коэффициент занятости пассажирских кресел увеличился на 1 п.п. и составляет 74%. Объем перевозки грузов и почты составил 2,8 тыс. тонн, что на 2% превышает прошлогодний показатель.

Состоится 21 марта церемония начала строительства Днепро-Бугской ветроэлектростанции мощностью 110 МВт в селе Александровка Белозерского района Херсонской области. Количество турбин станции – 25.

В 41 городе Украины сейчас реализуются 50 инвестпроектов по модернизации коммунальных предприятий на общую сумму 3 млрд евро, сообщили в Минрегионе.

Составляли 9,35 млрд долл. на начало марта чистые валютные резервы (за вычетом долговых обязательств перед МВФ) НБУ, что на 2,3% меньше, чем было на начало февраля, и на 3,1% меньше, чем было на начало января. Валовые валютные резервы в феврале, как и с начала года сократились на 2,9% – до 20,22 млрд долл.

Мир

Могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции члены экипажей украинских судов, задержанные властями Российской Федерацией в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Об этом заявило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, что,

Предоставление 250 млн долларов предусмотрели США в проекте оборонного бюджета на 2020 год на усиление безопасности и обороны Украины. Об этом сообщило посольство Украины в США.

Итальянским детям законодательно запретили ходить в школу, если они не имеют обязательного набора прививок от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи. Родителей могут оштрафовать на сумму до 500 евро, если их дети не пройдут обязательный курс иммунизации. Дети в возрасте до шести лет будут исключены из яслей и детских садов, если их родители не предоставят доказательств вакцинации.

Подешевели до минимума с 2006 года фьючерсы на арабику на торгах в Нью-Йорке из-за опасений перепроизводства кофе. Цена майского контракта опустилась на 2,6%, до 94,65 цента за фунт (около 2,08 долл. за 1 кг). В последние 12 месяцев арабика входит в число сырьевых товаров с худшей динамикой, ее стоимость упала примерно на 20%. Избыток предложения кофе сохраняется второй сельхозгод подряд, в этом году он, вероятно, превысит 2 млн мешков (1 мешок = 60 кг), прогнозирует Международная организация кофе. В 2018 году Бразилия, крупнейший производитель кофе, собрала рекордный урожай, в 2019 году ожидается сохранение высоких показателей.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.