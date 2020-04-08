Пенсионерам в Украине начали доплачивать по 500 гривен: кому положены деньги

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал выплату дополнительных 500 гривен пенсионерам, чей возраст превышает 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

"Пенсионным фондом проведены соответствующие перерасчеты для 1,48 миллиона пенсионеров, достигших возраста 80 лет, изготовлены выплатные сведения, которые переданы банкам и отделением "Укрпочты". Выплата компенсации за апрель начата тем пенсионерам, у кого дата выплаты по 7 число включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель", – сообщили в ПФУ.

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При этом размер надбавки к пенсиям может быть и больше, ведь согласно постановлению правительства минимальный размер пенсии для пенсионеров со стажем не менее 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) должен составлять 2600 гривен. Размер надбавки будет больше 500 гривен для 216 тысяч пенсионеров, подсчитали в фонде.

Напомним, на заседании 1 апреля Кабинет министров принял постановление о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году. Кроме доплаты в 500 гривен, Пенсионному фонду поручено в апреле 2020 года обеспечить проведение выплаты одноразовой денежной помощи в сумме 1000 гривен пенсионерам, пенсия которых не превышает 5000 гривен. Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что утвержденную Кабинетом министров "карантинную тысячу" начислят 10 миллионам пенсионеров и 600 тысячам представителей других категорий получателей соцпомощи.

Согласно предлагаемым изменениям в госбюджет, Кабинет министров предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 19,6 млрд грн. 29 марта 2020 года Кабмин внес в Верховную Раду проект закона № 3279 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Однако Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

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