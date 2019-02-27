Пенсионеры получат дополнительные выплаты: в Кабмине озвучили сумму

В правительстве хотят избежать инфляционного давления на гривню

Фото: Игорь Жданов / Facebook.

Пенсионеры получат дополнительные выплаты: в Кабмине озвучили сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c35/80a/5c5c3580a653f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c35/80a/5c5c3580a653f.jpg 2019-02-27T02:44:00+02:00 Экономика В правительстве хотят избежать инфляционного давления на гривню

Украинские пенсионеры в марте и апреле 2019 года получат дополнительную единовременную компенсацию за 2015-2016 годы в общем размере 2410 гривень.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Это действительно единовременные выплаты для тех людей, которые имеют большой страховой стаж – о том, что сказал президент Украины. Это компенсация за 2015-2016 годы. И чтобы не спровоцировать инфляцию, бросив постоянные деньги, мы сказали, что, да, это единовременная компенсация, но она будет разделена. Это будет 2410 гривень. Она будет разделена на два транша. Первый транш – 1 марта, и второй транш – с 1 апреля", – сказал Розенко.

По его словам, таким образом можно будет избежать инфляционного давления на гривню, что очень важно, чтобы не спровоцировать инфляцию.

"Потому что это все-таки дополнительная масса получается... И таким образом мы сбалансируем и бюджет Пенсионного фонда, и не дадим обесцениться гривне и привести к росту цен в Украине. Поэтому это как раз, на мой взгляд, абсолютно правильное решение – сделать это двумя траншами, чтобы не сделать дополнительную нагрузку на экономику Украины", – добавил Розенко.

Ранее президент Петр Порошенко во время выступления на Совете регионального развития Киевской области отметил, что монетизация субсидий и индексация пенсий является началом эффективных шагов в борьбе с бедностью.

По словам президента, это будет осуществляться за счет поступлений от растаможивания автомобилей на европейских номерах.





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