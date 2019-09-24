Пенсионная реформа буксует: эксперты рассказали, что нужно исправить

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Пока в Украине решается вопрос о внедрении накопительной пенсионной системы, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) давно работают. Но, по оценкам экспертов, лишь каждый 13-й украинец пользуется такой системой.

Как рассказал сайту "Сегодня" управляющий локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко, население настроено скептически, а потому не спешит вкладывать деньги в НПФ. Впрочем, и нынешняя система себя не оправдывает, считает эксперт.

"В условиях украинских реалий более надежным вариантом реализации пенсионной реформы было бы сохранение действующей модели с допуском на рынок существующих и новых негосударственных пенсионных фондов, в том числе зарубежных. Все это должно подкрепляться однозначной законодательной и коммуникационной поддержкой со стороны власти. Нужно отходить от риторики "Солидарная система – единственный вариант", – объяснил ситуацию Овчаренко.

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Эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая добавила, что солидарная система коррумпирована и давно нуждается в прозрачном аудите. Специалистка также отметила, что если появится достойная альтернатива Пенсионному фонду Украины – граждане с радостью ею воспользуются.

"Если будет гарантированная государством альтернатива Пенсионному фонду Украины, люди потянутся туда: ведь там не будет считаться стаж и т.п., – только объем ваших и только ваших отчислений. Которые уйдут вашим наследникам, если с вами что-то случится. И это справедливо: вы эти деньги заработали, они – ваши, и никто не имеет права распоряжаться ими", – рассказала эксперт.

Брудницкая подытожила, что также необходимо пригласить зарубежных инвесторов на этот рынок. Правда, по ее словам, изначально их придется чем-то заинтересовать, а после обеспечить пенсионерам все гарантии.

Подробнее о работе НПФ читайте на сайте "Сегодня" - Негосударственные пенсионные фонды: чем они пугают украинцев и почему оказались неэффективными

Напомним, пенсионная реформа в Украине полномасштабно стартовала еще в 2017 году и продолжается до сих пор. Суть реформы, среди прочего, в том, чтобы в стране полноценно заработали все три уровня пенсионной системы:

Первый уровень – это солидарная система, которая функционирует сейчас, т.е. из зарплаты работников автоматически отчисляются взносы в Пенсионный фонд. Второй уровень – накопительный, т.е. каждый украинец (или работодатель от его имени) из зарплаты будет отчислять определенную сумму на государственный счет, с которого на пенсии можно будет получать дополнительные выплаты. Третий уровень – добровольно накопительный, когда люди самостоятельно выбирают себе негосударственный пенсионный фонд и кладут на свой счет те суммы, которые считают нужными.

Новости "Сегодня" также сообщали, что Украина хочет упростить получение пенсий для жителей неподконтрольных территорий:

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