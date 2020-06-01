Пенсионная реформа: названы дискуссионные вопросы

Инициированная правительством реформа накопительного уровня пенсии может стать предметом дискуссии и обсуждения. Такое предположение высказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "РБК-Украина".

"Мы выскажем свое мнение, поскольку без позиции Минфина это невозможно в принципе. На данном этапе это – предмет дискуссии. Можно моделировать разные сценарии", – сказал он.

При этом, по словам министра, введение накопительной пенсии без повышения ставки единого соцвзноса (ЕСВ) "может быть предметом для дополнительных расчетов".

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Марченко считает, что средства накопительного фонда пока можно будет инвестировать только в государственные ценные бумаги.

"Никаких других инструментов я не вижу… По ОВГЗ мы как государство будем обязаны нести ответственность за пенсионные деньги, то есть государство будет гарантировать, что эти выплаты будут обеспечены государственными долгами", – добавил он.

И уточнил, что даже инвестиции в акции крупнейших мировых компаний – Google, Facebook, Apple – привлекательная идея, однако с высокими рисками.

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"Год назад нефтяные и газовые компании котировались высоко. Сейчас же из-за падения цен на нефть их акции упали. Кто будет нести за это ответственность? Ведь может случиться отток пенсионных вкладов или падение ценности активов этого пенсионного фонда", – сообщил он.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Верховной Раде 27 декабря группа народных депутатов от "Слуги народа" зарегистрировала разработанный Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении, который может улучшить финансовое положение украинских пенсионеров.

Ранее Министерство социальной политики сделало очередной шаг для введения накопительных пенсий. Он в первую очередь касается тех, кто занят на тяжелых, вредных и особо вредных работах, во вторую очередь – всех остальных. Сайт "Сегодня" разобрался, насколько эта инициатива поможет молодым украинцам обеспечить себе достойную старость.

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