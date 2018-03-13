Пенсионная реформа: украинцы получили возможность проверить стаж онлайн

Данные разделены на три категории: пенсионерам, застрахованным лицам и страхователям

По инициативе Пенсионного фонда (ПФ) в Украине разработана электронная услуга на сайте на сайте portal.pfu.gov.ua, которая позволяет проверить рабочий стаж. Также предполагается, что украинцы смогут получить всю необходимую информацию о пенсионных начислениях.

Правда, чтобы воспользоваться услугой, сначала нужно зарегистрироваться. Сделать это можно в территориальных органах Пенсионного фонда или тоже онлайн – с использованием цифровой подписи. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что такое электронная подпись и как ее получить.

После регистрации каждый пользователь будет иметь "личный кабинет".

В "личном кабинете" можно узнать, делает ли работодатель соответствующие взносы и в каком размере. Также предоставляются данные о специальном или льготном стаже.

Как утверждают разработчики, любые вопросы можно решить оперативно, не дожидаясь, пока придет время получать первые выплаты. Для этого указаны контакты управлений ПФ, графики приема, информация об условиях, порядке назначения, перерасчете пенсий, образцы бланков. Также можно отправить запрос на подготовку определенных документов (бумажных и электронных).

Данные разделены на три категории: пенсионерам, застрахованным лицам и страхователям.

Как сообщалось, в Украине изменят механизм начисления пенсий - Минсоцполитики уже готовит законодательные инициативы на 2019 год.