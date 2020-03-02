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Пенсионный фонд начал перечислять пенсии за март

2 марта, 21:29

Виктория Подолянец

Деньги выделили в соответствие с графиком

Пенсионный фонд Украины в соответствии с утвержденным графиком начал финансирование пенсий за март. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"На пенсионные выплаты направили 622,6 млн гривен", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине подсчитали количество пенсионеров. Так, по состоянию на 1 января 2020 года в нашей стране было 11,3 млн пенсионеров.

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82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс гривен, что ниже фактического прожиточного минимума. Такое положение дел обусловлено солидарной пенсионной системой, теневой занятостью и теневыми выплатами заработной платы.

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Правительство проведет индексацию и значительно повысит пенсии в Украине уже в сентябре.

Отметим, солидарная пенсионная система в Украине с каждым годом становится все более нежизнеспособной. Уже сейчас доходы Пенсионного фонда Украины покрывают только чуть больше 50% потребностей в пенсиях, остальную сумму покрывает бюджет. А через 10 лет ситуация ухудшится еще больше. По данным Всемирного банка, в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы пенсию по формуле будут получать всего 40% граждан, остальным придется довольствоваться социальным пособием.

В марте правительство обещает запустить новый этап пенсионной реформы. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: УНИАН

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