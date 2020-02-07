Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии: подробности

В январе 2020 года средняя пенсия в Украине, где рассматривают необходимость повысить пенсионный возраст, достигла 3082,98 гривен. Такую информацию обнародовала пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Так, 75,4% всех выплачиваемых пенсий составили пенсии по возрасту, а средний размер такой пенсии составил 3064 гривни.
Еще 12,8% пенсии выплачивали по инвалидности (средняя – 2641 гривня), 5,7% – по потере кормильца (средний размер 2916 гривен).
Пенсии по выслуге лет занимают 5,4% от общего количества назначенных пенсий с наибольшим средним размером – 4500 гривен, а социальные – всего 0,7% (средняя – 1644 гривни).
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине подсчитали количество пенсионеров. По состоянию на 1 января 2020 года в нашей стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
Также мы рассказывали, сколько украинских пенсионеров получает больше 10 тыс. гривен.
А в начале февраля стало известно, что в Пенсионном фонде дыра в 146 млрд гривен, однако украинские пенсионеры могут не беспокоиться о своих пенсиях – их выплатят полностью и вовремя.
Отметим также, что уже в марте стартует новый этап пенсионной реформы. Подробности – в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк