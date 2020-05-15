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Пенсионный фонд рассчитал размер средней зарплаты в Украине за март

15 мая, 17:13

Денис Беспалов

Пенсию за март будут рассчитывать исходя из показателя средней зарплаты в 9 905 грн

В то время, как экономисты опасаются роста задолженности Пенсионного фонда, в ведомстве назвали показатель средней зарплаты, по которому будет рассчитываться пенсия за март.

"Утвержден показатель средней заработной платы за март 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии", – сообщила в Facebook пресс-служба Пенсионного фонда.

Этот показатель составляет 9 905 грн 39 копеек.

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Напомним, в правительстве вновь заговорили о накопительных пенсиях. Сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда. Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.

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О плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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