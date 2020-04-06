Пенсионный фонд рассказал о выплате помощи на карантине: подробности

В Фонде объяснили, как будут обеспечивать выплаты "карантинной тысячи" украинцам

Пенсионный фонд Украины автоматически начислит пенсионерам средства на выплату единовременного пособия в размере 1000 гривен, выделенных Кабинетом министров. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

"В условиях карантина государство выделило необходимые средства на выплату единовременного пособия пенсионерам в размере 1000 гривен. Доплата получат около 10 млн человек, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен. Средства Пенсионный фонд начислит автоматически, без обращений пенсионеров", – рассказали в Фонде.

Также в нем отмечается, что выплаты начнутся после выделения средств из государственного бюджета.

"Деньги на личные банковские карточки зачислят безотлагательно. "Укрпочта" обеспечит доставку средств пенсионерам домой в течение пяти дней. Тем, кому по разным причинам помощи не доставят в первые пять дней, она будет выплачена вместе с пенсией", – добавили в Фонде.

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На заседании 1 апреля Кабинет министров принял постановление о повышении пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году.

Так, Пенсионному фонду поручено в апреле 2020 года обеспечить проведение выплаты одноразовой денежной помощи в сумме 1000 гривен пенсионерам, пенсия которых не превышает 5000 гривен.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что утвержденную Кабинетом министров "карантинную тысячу" начислят 10 миллионам пенсионеров и 600 тысячам представителей других категорий получателей соцпомощи.

Согласно предлагаемым изменениям, Кабинет министров предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 19,6 млрд грн.

29 марта 2020 года Кабмин внес в Верховную Раду проект закона № 3279 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Однако Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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