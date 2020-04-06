Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,37
29,56
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Пенсионный фонд рассказал о выплате помощи на карантине: подробности

6 апреля, 17:05

Виктория Подолянец

В Фонде объяснили, как будут обеспечивать выплаты "карантинной тысячи" украинцам

Пенсионный фонд Украины автоматически начислит пенсионерам средства на выплату единовременного пособия в размере 1000 гривен, выделенных Кабинетом министров. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

"В условиях карантина государство выделило необходимые средства на выплату единовременного пособия пенсионерам в размере 1000 гривен. Доплата получат около 10 млн человек, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен. Средства Пенсионный фонд начислит автоматически, без обращений пенсионеров", – рассказали в Фонде.

Также в нем отмечается, что выплаты начнутся после выделения средств из государственного бюджета.

"Деньги на личные банковские карточки зачислят безотлагательно. "Укрпочта" обеспечит доставку средств пенсионерам домой в течение пяти дней. Тем, кому по разным причинам помощи не доставят в первые пять дней, она будет выплачена вместе с пенсией", – добавили в Фонде.

Реклама

На заседании 1 апреля Кабинет министров принял постановление о повышении пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году.

Так, Пенсионному фонду поручено в апреле 2020 года обеспечить проведение выплаты одноразовой денежной помощи в сумме 1000 гривен пенсионерам, пенсия которых не превышает 5000 гривен.

В тренде
"Россия попалась в сети": как обвал газовых цен играет на руку Украине

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что утвержденную Кабинетом министров "карантинную тысячу" начислят 10 миллионам пенсионеров и 600 тысячам представителей других категорий получателей соцпомощи.

Согласно предлагаемым изменениям, Кабинет министров предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 19,6 млрд грн.

29 марта 2020 года Кабмин внес в Верховную Раду проект закона № 3279 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Однако Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада правительство пенсии госбюджет выплаты Пенсионный фонд бюджет-2020

Источник: Укринформ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условия
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условияЭкономика
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатят
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатятЭкономика
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила РадаЭкономика
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...