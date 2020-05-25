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Пенсионный фонд рассказал, сколько выплат сделали в мае

25 мая, 20:11

Виктория Подолянец

В ведомстве рассказали, когда начнут финансирование пенсий за июнь

В Украине, где планируется реформирование накопительного уровня пенсионной системы, 25 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за май, выделив в понедельник 1,3 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"На пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 38,7 миллиарда гривен", – рассказали в фонде.

Там добавили, что финансирование июньских пенсий начнется 2 июня 2020 года.

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В апреле 2020 года с начала месяца Пенсионный фонд профинансировал пенсий на сумму 46,7 млрд гривен, что на 8 млрд больше, чем в мае 2020 года.

Напомним, впервые за четыре года уменьшился объем поступлений единого соцвзноса.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что более миллиона украинских пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, будут ежемесячно получать надбавки к пенсии в размере около 500 гривен.

О том, почему жизнь на пенсии не заканчивается, а наоборот, у многих пенсионеров начинается новый этап, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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