Пенсионный фонд Украины отчитался о доходах
Ведомство опубликовало структуру доходов за три месяца
Общая сумма доходов Пенсионного фонда (ПФ) Украины в первом квартале 2019 года увеличилась на 24,3 млрд грн (30,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 104,1 млрд грн.
Это следует из инфографики, обнародованной 23 апреля на странице ПФ в Facebook.
Собственные доходы ПФ за три месяца этого года составили 54,3 млрд грн (в первом квартале 2018-го – 44,3 млрд грн), поступления из государственного бюджета – 49,8 млрд грн (в первом квартале прошлого года – 35,5 млрд грн).
Ранее Министерство финансов сообщило, что расходы ПФ в январе-марте 2019 года составили 103,7 млрд грн.
В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева сообщал, что по итогам мартовской индексации размер пенсий увеличился у 8,97 млн украинцев, при этом почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату (1205 гривен). В апреле им выделена такая же доплата.
При этом, как заявлял вице-премьер-министр Павел Розенко, наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен. Средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен.
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