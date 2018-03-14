Узнать трудовой стаж и пенсионные накопления теперь можно онлайн: как это работает

Пенсионный фонд Украины запустил онлайн-сервис, благодаря которому любой украинец сможет узнать свой трудовой стаж и пенсионные начисления.

Завести аккаунт на сайте можно двумя способами. Первый предполагает, что человек придет в отделение Пенсионного фонд и заполнит специальную форму, которую можно подготовить дома (на сайте есть образцы бланков). После подачи документов работники Пенсионного фонда проверят данные и заведут для человека "Личный кабинет". Второй вариант — регистрация через интернет. Но и для этого надо будет сходить в Пенсионный фонд, чтобы оформить электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ).

Этот документ, учрежденный правительством в начале этого года, может получить любой желающий на три года — он подтверждает личность человека и позволяет получать пенсию. По словам замглавы правления ПФУ Владислава Машкина, в ЭПУ, кроме всего прочего, вшита еще и электронная цифровая подпись (ЭЦП). Напомним, подтверждать личность украинцев с ее помощью Кабмин разрешил еще в 2016-м. В пресс-службе ПФУ "Сегодня" заверили, что проблем с выдачей ЭПУ, как с биометрическими паспортами, не ожидают. Во время выдачи ЭПУ сотрудники ПФУ запишут человеку его цифровую подпись на любой носитель информации и пин-код к нему.

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После регистрации человек получит доступ к автоматически созданному "личному кабинету", где можно будет в любое время за несколько кликов мышки узнать информацию о взносах работодателя, их размерах, а также специальном или льготном стаже человека. По последним данным, опубликованным ПФУ, в Украине насчитывается 10,77 млн пенсионеров. Больше всего их в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Меньше всего — в Закарпатской, Волынской и Черновицкой областях.

Пожилых в сети — всего 4%. В Интернет-ассоциации Украины предполагают, что сервис в первую очередь создан для тех, кто уйдет на заслуженный отдых в будущем. В организации отмечают, что по итогам прошлого года в стране было 21 млн регулярных пользователей сети.

"Наиболее активные пользователи интернета — украинцы в возрасте от 30 до 44 лет (их 36%) и от 15 до 29 лет (35%). Пользователей старше 65 лет — всего 4%", — отметили в ИнАУ.

Психолог Ирина Данченко согласна, что людям преклонного возраста сложнее осваивать новые технологии.