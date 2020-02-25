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Пенсионный фонд Украины ждет серьезная проверка

25 февраля, 10:46

Гончарук объяснил, на какой вопрос правительство ищет ответ

Кабинет министр в этом году планирует провести аудит деятельности дефицитного Пенсионного фонда Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В Пенсионном фонде планируем провести международный аудит, чтобы разобраться, что там происходит", - сказал глава украинского правительства на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс".

По словам премьер-министра, в 2020 году правительство хочет получить ответ, правильно ли администрируются средства фонда и есть ли возможность сократить его расходы за счет исправления ошибок.

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Как известно, сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда. Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что в Украине подсчитали количество пенсионеров. Так, по состоянию на 1 января 2020 года в нашей стране было 11,3 млн пенсионеров.

Кроме того, ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: УНИАН

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