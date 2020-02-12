Пенсионный возраст для украинок снова повышается

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Украинкам предпенсионного возраста осталось менее 50 дней, чтобы выйти на пенсию раньше – в 59 лет. С 1 апреля возраст выхода на пенсию для женщин снова повышается на полгода, до 59 лет и 6 месяцев. Это пока предпоследнее повышение, так как еще через год, с 1 апреля 2021 года, мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково – в 60 лет. Если конечно, депутаты к тому времени не увеличат еще больше пенсионный возраст, как собираются.

Возраст есть, а на пенсию не положено

Как выяснил сайт "Сегодня", на самом деле выйти на пенсию в 59 лет в данный момент могут только женщины, которые достигли этого возраста не позже 30 сентября 2019 года. То есть, родившиеся до 1 октября 1960 года.

Как разъяснили нам в Пенсионном фонде, таково требование закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ст. 26. В этой статье сказано, что право выхода на пенсию в 59 лет имеют женщины, родившиеся в период с 1 апреля 1960 года по 30 сентября 1961 года. А те женщины, кто родился позже, например, 12 февраля 1961 года (в этот день им исполнилось 59 лет) уже не имеют права выйти на пенсию в 59 лет, только в 59,5. Почему так – в ПФУ объяснить не смогли.

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Страховой стаж

При этом как женщинам, как и мужчинам, надо иметь не менее 27 лет страхового стажа, то есть стажа легальной работы, с которой их работодателями уплачивались взносы в Пенсионный фонд. Напомним, учет уплаты таких взносов работодателем ведется в автоматическом режиме с 1 июля 2000 года. А факт уплаты взносов до этой даты считается подтвержденным записью в трудовой книжке работника.

Количество лет страхового стажа тоже повышается ежегодно, с 1 января каждого нового года – +1. Например, с 2021 года минимальный страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, вырастет до 28 лет, с 1 января 2022 года – до 29 лет и так далее. Так будет продолжаться до 2028 года, пока минимальный страховой стаж не достигнет 35 лет как для мужчин, так и для женщин.

Если стажа не хватает

После повышения минимального страхового стажа с 2018 года сразу на 10 лет или до 25 лет, без пенсии оказалось несколько миллионов человек, у которых его не набиралось на момент достижения ними 60 лет.

"Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста (59,5 либо 60 лет) нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту позже, после достижения 63 лет, – разъяснили нам в Пенсионном фонде. – В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа".

Но есть исключения: допустим, 60-летний пенсионер имеет на сегодня 26 лет и 2 месяца трудового стажа и при этом работает. До конца 2020 года он заработает необходимые 27 лет стажа и сможет оформить пенсию по возрасту, не дожидаясь, пока ему исполнится 63 года. При этом он может продолжать трудиться и дальше и пенсию ему через два года пересчитают и увеличат. В каждом индивидуальном случае увеличение пенсии зависит от размера зарплаты работающего пенсионера. Но при наличии хотя бы 27 лет стажа, пенсию меньше минимальной (сейчас – 1638 грн) ему не назначат.

Тому, кто достиг 65-летнего возраста, но так и не наработал даже 15 лет страхового стажа (например, трудился нелегально, без оформления, или вел домашнее хозяйство), государство все равно назначит так называемую социальную помощь. Она равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, на сегодняшний день это те же 1638 грн, что соответствует минимальной пенсии по возрасту.

То есть получается, что некто может вообще не работать, но дожив до 65 лет, такой человек все равно получит от государства минимальные выплаты. Но не за счет своих взносов в Пенсионный фонд, а за счет налогоплательщиков всей страны.

Какая у кого пенсия

Пенсионный фонд опубликовал данные о том, какие пенсии получают украинцы. На сегодняшний день право на заслуженный отдых имеют 11,3 млн человек, из них 2,6 млн человек получают пенсию и продолжают трудиться.

Средняя пенсия по Украине составляет 3083 грн, в том числе пенсия по возрасту – 3064 грн, ее получают 75,4% пенсионеров, или 8,52 млн чел.

Есть и другие виды пенсий:

по инвалидности – 2641 грн (12,8%, или 1 млн 447 тыс. чел.)

в случае потери кормильца – 2916 грн (5,7%, или 644 тыс. чел.).

по выслуге лет (силовики) – 4500 грн (5,4%, или 610 тыс. чел.).

социальные пенсии (минимальные выплаты по старости тем, кто не имеет стажа) – 1638 грн (0,7%, или 79 тыс. чел.).

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Кому и когда повысят

В этом году дважды вырастут минимальные пенсии. С 1 июля они достигнут 1712 грн (+74 грн), с 1 декабря 1769 грн (+57 грн). То есть за год повышение составит 131 грн, или 8%. При этом пересчитают пенсии и тем, кто имеет сверхнормативный стаж, – для женщин это более 30 лет, для мужчин – более 35 лет. Так как за каждый "лишний" год положена доплата в 1% от минимальной пенсии (сейчас 16,38 грн), то с 1 июля доплата вырастет на 74 коп. за каждый год, а с 1 декабря – еще на 57 коп./год. Например, мужчина, имеющий 40 лет стажа, в итоге получит с 1 декабря аж на 6 грн 55 копеек больше, чем сейчас.

А вот что президент Владимир Зеленский говорит о пенсиях украинцев:

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