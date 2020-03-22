Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять закон

У Пенсионного фонда дефицит средств, да и пенсионный возраст хотят поднять, говорит эксперт

В Верховной Раде разработан законопроект "О введении программ пенсионного обеспечения за выслугу лет" (№ 2617), по которому выйти на пенсию в 55 лет (при стаже 30 и 25 лет для мужчин и женщин соответственно) смогут железнодорожники, водители грузовиков на шахтах, карьерах, рудниках, механизаторы, плавсостав морского и речного флота, геологи, лесозаготовщики и т.д. Почему парламенту будет сложно принять этот закон, об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Как известно,право досрочного выхода на пенсию после внедрения реформы осталось у некоторых категорий работников, например, у шахтеров, летчиков, преподавателей, медицинских сотрудников и т.д. Но были и те, кто лишился такой возможности.

Сергей Родлер, аналитик TeleTrade, отмечает, что у этого вопроса много нюансов, т.к. существуют отрасли, где работники вынуждены функционировать в крайне тяжелых условиях, что оказывает негативное влияние на здоровье. Поэтому государство должно повышать привлекательность подобных отраслей, играющих в экономике страны крайне важную роль, а энтузиасты должны иметь возможность выйти на заслуженный отдых раньше и получать достойное вознаграждение.

"Тем не менее, с последним возникают сложности. Сейчас средняя пенсия в стране составляет порядка 3 тысяч грн: мало кто, особенно молодежь, соблазнится возможностью получать такие выплаты на несколько лет раньше других граждан, проработав пол жизни в крайне тяжелых условиях. В этом и главная проблема — по сравнению с другими странами, особенно ставшими основными центрами миграции в последние годы, социальная сфера Украины развита крайне слабо. Одними поправками в законодательство привлекательность украинских компаний не повысишь — необходимым для этого условием является динамично развивающаяся экономика", — говорит Родлер.

Эксперт отметил, что еще вопрос в том, сможет ли себе позволить это дефицитный Пенсионный фонд, т.к.пенсионный возраст планируют повышать, а индексации пенсий откладывают.

В тренде Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять закон

"Крупным компаниям необходимо по аналогии с бизнесом из других стран взять инициативу в свои руки: практически у каждой американской компании есть свой пенсионный фонд, который позволяет накопить работникам солидную прибавку к обязательным выплатам после выхода на пенсию. Помимо очевидных плюсов для работников, подобные фонды способствуют увеличению инвестиционной активности в стране", — подытожил Родлер.

Напомним, ранее сообщалось, почему железнодорожникам нужно вернуть право выхода на пенсию по выслуге лет.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Выход на пенсию за выслугу лет: кто лишился такой возможности и кому хотят вернуть".

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