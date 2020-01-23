Пенсия "в один клик": Минцифры обещает новую услугу в телефоне

В будущем получить пенсию можно будет, заполнив заявление онлайн и забрав пенсионное удостоверение в сервисном центре

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Министерство цифровой трансформации анонсировало появление услуги е-пенсия, которую уже запустил Пенсионный фонд, в мобильном приложения "Дія".

"Услуга Е-пенсия появится в "Дії" в этом году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в будущем получить пенсию можно будет, заполнив заявление онлайн и забрав пенсионное удостоверение в сервисном центре.

Также в планах сократить количество документов, чтобы будущие пенсионеры не тратили время на их поиски, сканирование или копирование.

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Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины внедрил новую модель обращения за назначением пенсии.

Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде. После принятия решения о назначения пенсии получателю все же придется прийти в Пенсфонд за удостоверением. О том, что пришло время такого визита, украинцам сообщат по электронной почте или SMS.

В приложении можно будет получить информацию о своем заработке, страховом стаже, о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения и пр.

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