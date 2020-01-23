Пенсия "в один клик": Минцифры обещает новую услугу в телефоне

Министерство цифровой трансформации анонсировало появление услуги е-пенсия, которую уже запустил Пенсионный фонд, в мобильном приложения "Дія".
"Услуга Е-пенсия появится в "Дії" в этом году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в будущем получить пенсию можно будет, заполнив заявление онлайн и забрав пенсионное удостоверение в сервисном центре.
Также в планах сократить количество документов, чтобы будущие пенсионеры не тратили время на их поиски, сканирование или копирование.
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины внедрил новую модель обращения за назначением пенсии.
Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде. После принятия решения о назначения пенсии получателю все же придется прийти в Пенсфонд за удостоверением. О том, что пришло время такого визита, украинцам сообщат по электронной почте или SMS.
В приложении можно будет получить информацию о своем заработке, страховом стаже, о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения и пр.
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