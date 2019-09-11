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Пенсия в "один клик": ПФУ показал подробную видеоинструкцию

11 сентября, 21:08

Новый сервис позволяет оформить пенсию, лишь один раз посетив сервисный центр – для получения удостоверения

Видео: Пенсионный фонд Украины / YouTube

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в среду, 11 сентября, разместил на своем канале в YouTube подробную видеоинструкцию по оформлению пенсии в "один клик". Сама услуга была запущена в августе.

"Новый сервис позволяет назначить пенсию за одно посещение сервисного центра, предварительно подав заявление и все необходимые документы через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины", – сообщает пресс-служба ПФУ.

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В фонде перечислили шаги, которые необходимо сделать для назначения пенсии через веб-портал:

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  • авторизоваться в личном кабинете с помощью электронной цифровой подписи;
  • в разделе личного кабинета "Заявление на назначение пенсии" сформировать заявление;
  • перед формированием заявления система предупреждает о необходимом перечне документов для назначения пенсии, размерах и форматах прикрепленных файлов;
  • гражданина проинформируют об обработке обращения путем отправки СМС или сообщения на указанный электронный адрес;
  • если эта услуга не активирована, нужно перейти по ссылке "дистанционное информирование";
  • необходимо поставить отметку напротив текста "Предоставляю согласие на получение информации от ПФУ на номер моего мобильного телефона";
  • в поле рядом указать номер своего мобильного телефона, на который отправляется СМС-сообщение;
  • в поле ниже ввести электронную цифровую подпись и пароль к нему;
  • нажать кнопку "сохранить";
  • вернуться к разделу личного кабинета "Заявление на назначение пенсии" и заполнить все необходимые поля;
  • список обязательных документов, скан-копии которых должны предоставляться, доступен в выпадающем меню, их количество зависит от вида пенсии, которая оформляется;
  • необходимо загрузить весь пакет необходимых для назначения пенсии документов в электронном виде с прикреплением их скан-копий;
  • необходимо поставить отметку о получении пенсионного удостоверения; при этом система спросит о виде пенсионного удостоверения, предложит добавить еще фотографию и "отсканированную подпись" пенсионера;
  • в случае, если заполнены не все обязательные поля, система проинформирует об ошибках, выделит поле, в котором допущена ошибка, и предложит ее исправить;
  • сформированное заявление нужно подписать электронной цифровой подписью и отправить в подсистему "Обращение", нажав кнопку "подписать и отправить в ПФУ";
  • за состоянием рассмотрения обращения можно следить в разделе личного кабинета "Мои обращения".

Новости "Сегодня" писали, что, по данным ПФУ, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров в Украине стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

Об услуге по оформлению пенсии "в один клик" смотрите также в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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