Пенсия "в один клик": появилась подробная инструкция

В ПФУ сообщили, сколько человек уже воспользовались новой услугой

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Услугой оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ), запущенной в августе, за месяц воспользовались 510 человек. Это указано на инфографике, размещенной на странице фонда в Facebook.

ПФУ отметил, в каких регионах поступило наибольшее количество обращений: Донецкая область – 86 человек, Днепропетровская область – 73 человека, Киев – 44 человека и Харьковская область – 39 человек.

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Фонд также опубликовал подробную инструкцию, как воспользоваться новой услугой:

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получить электронный ключ;

зарегистрироваться на портале электронных услуг;

выбрать пункт "Заявление на назначение пенсии";

заполнить анкету, внести свои данные;

прикрепить сканы необходимых документов;

сформировать заявление;

подписать заявление электронной подписью (заявление автоматически передается в ПФУ, после чего в течение 10 дней придет SMS о назначении пенсии, далее заявителю необходимо забрать пенсионное удостоверение в сервисном центре).

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным ПФУ, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров в Украине стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

Об услуге по оформлению пенсии "в один клик" смотрите также в нашем сюжете:

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