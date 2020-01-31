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Перед новогодними праздниками задолженность за коммуналку выросла: сколько не заплатили

31 января, 20:11

Больше всего население Украины задолжало за природный газ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинцы задолжали по коммунальным платежам на конец декабря 2019 года 63,7 млрд грн. Это превышает ноябрьский показатель задолженности на 5,9%. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Согласно сообщению, по состоянию на конец декабря задолженность населения по оплате:

  • за природный газ составила 27,9 млрд грн;
  • за централизованное отопление и горячую воду – 20,4 млрд грн;
  • за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 5,1 млрд грн;
  • за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 4,1 млрд грн;
  • за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн;
  • за поставку электроэнергии – 5,4 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в декабре составили 2212 грн.

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В декабре 2019 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 13,3 млрд грн, за поставку электроэнергии – 3,5 млрд грн.

В январе-декабре 2019 года с населением было заключено 68,6 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 532,5 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 315,5 млн грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Киеве снова повысятся тарифы на холодную воду. Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 грн.

А новости "Сегодня" рассказывали, что если вовремя не проверить приборы учета, суммы в платежках могут шокировать:

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Источник: Сегодня

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