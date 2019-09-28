Переговоры будут продолжаться: эксперт объяснил, почему рано говорить о деньгах МВФ

До принятия госбюджета на 2020 год говорить о продолжения сотрудничества с Фондом бессмысленно, считает Борис Кушнирук

/ Фото: AFP

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Даже несмотря на отъезд из Украины миссии Международного валютного фонда без нового соглашения с Киевом, нельзя говорить о прекращении сотрудничества ВМФ и Украины.

Об этом экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

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"Нельзя было рассчитывать, что они приезжают с намерениями открыть новую программу. Переговоры будут продолжаться. И кроме соблюдения "красных линий" они будут требовать, во-первых, новую программу правительства, которую они готовы будут поддержать, а во-вторых, утверждения бюджета на будущий год. До того момента, пока не появится государственный бюджет на следующий год, все разговоры насчет продолжения сотрудничества с МВФ бессмысленны. Решение Совета директоров об утверждении новой программы будет принято только после того, как будет одобрена программа правительства и принят бюджет. Поэтому сейчас ничего страшного не происходит", – объяснил экономический эксперт.

Ранее новости "Сегодня" писали, что эксперты объяснили, есть ли риски для Украины в том, что миссия МВФ не ответила Киеву .

Читайте подробнее на сайте "Сегодня": "Итоги визита миссии МВФ: слухи и реальность".

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