Переговоры на финише: Шмыгаль рассказал, когда Украина получит кредит МВФ

В МВФ приняли решения, а Украина выполнила все договоренности

Переговоры Украины и Международного валютного фонда о новой программе вышли на финишную прямую. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Условия понятны, мы ждем транш ориентировочно на следующей неделе. С точки зрения понимания ситуации, МВФ принял соответствующие решения, а мы выполнили все договоренности, которые у нас были, несмотря на некоторый скептицизм отдельных экспертов", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Шмыгаль отметил, что в МВФ понимают позицию украинского правительства относительно того, как будут восстанавливать рост отечественной экономики.

Реклама

"Здоровая инфляция в 2-3 процента – это постепенный рост экономики, и это надо запускать. Это сложно. Сейчас большинство предприятий сокращают свое производство, у них падает заказ. Поэтому в потреблении нужно создать немного больший спрос, чем есть в производстве, и постоянно контролировать этот рост", - сказал премьер.

Читайте также: Кредит МВФ: почему Украине достанется меньше денег и хватит ли их

В тренде В Украине запустили общественный транспорт: безопасно ли в нем

Денис Шмыгаль подчеркнул, что речь о запуске печатного станка, даже условно, не идет.

"С точки зрения макроэкономики остановить инфляцию легче, чем ее разогнать, когда это нужно. За исключением, когда действительно печатаешь деньги и всем раздаешь, но тогда это просто преступление", – сказал он.

Реклама

Ранее сообщалось, что МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала фонда о новом механизме кредитования stand-by на 5 млрд долларов на 1,5 года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама