Поставки российского газа в Украину: Гончарук сделал четкое заявление

Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ, заявил премьер

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Украинская сторона не ведет никаких переговоров о прямых поставках газа из России. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства, передает "Экономическая правда".

"У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся... Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ", - подчеркнул Гончарук.

Премьер отметил, что Украину устроит контракт по европейским правилам на долгий период.

"Долгосрочный контракт это не вопрос денег, а вопрос энергетической безопасности", – подчеркнул глава правительства.

Также переговоры по прямым поставкам газа между Украиной и РФ Гончарук назвал сдачей интересов государства.

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"Среди задач правительства – обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее, чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов", - резюмировал Гончарук.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что долгосрочное соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря.

"Это уже своего рода чрезвычайная процедура, - сказал он журналистам в Берлине. - Потому что по европейским правилам, чтобы зарезервировать долгосрочные мощности, вы должны это сделать заранее".

В Кремле тем временем заявили, что сейчас идет обмен коммерческими предложениями между "Нафтогазом" и "Газпромом".

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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