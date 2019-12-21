Переговоры по газу: эксперты объяснили, зачем нужна договоренность Зеленского и Путина

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До согласования текста газовых контрактов между президентами Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – говорить о прогрессе в переговорах по газу рано.

"Пока ни о каких конкретных договоренностях речь не идет. Речь идет только о том, что стороны не могут договориться без присутствия двух президентов. Если бы договорились – можно было бы подписывать соглашение, и все. А так получается, что стороны "договорились о том, что нужно договариваться (как выразился руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко на Нормандской встрече, – Авт.)", – уверен эксперт в нефтегазовой сфере Геннадий Рябцев.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины по вопросам экономического развития Сергей Костенко, заявил о том, что "для решения вопроса о транзите газа обязательно нужно участие первых лиц государств".

"Газовый бизнес подразумевает под собой работу и договоренности прежде всего первых лиц государства. Вся "газовая элита" – руководство "Нафтогаза" и "Газпрома" – не имеет к этому отношения. Их приглашают на переговоры только как профессионалов. Но договариваться в этой ситуации будут только первые лица. Всегда так было, и во всем мире так происходит", – объяснил он.

Больше читайте в статье сайта "Сегодня": Газовые переговоры с Россией: что должны согласовать Зеленский и Путин.

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