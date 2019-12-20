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Переговоры по газу и "Северный поток-2": в Германии сделали заявление

20 декабря, 15:37

Транзит газа через Украину должен продолжаться после ввода в строй «Северного потока-2», заявил Маас

Хайко Маас

Хайко Маас / Фото: AFP

Германия приветствует принципиальные договоренности по газу, которые были достигнуты накануне в Берлине, и надеется на успешное завершение переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

"Приветствуем это сближение .(позиций), надеемся, что дальнейшие переговоры приведут к успешным результатам", - сказал он.

Итоги консультаций Маас назвал "обнадеживающим сигналом".

Хайко Маас также заявил, что позиции Германии и Украины по "Северному потоку-2" расходятся.

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"Для вас не станет сюрпризом, что по этому вопросу (речь идет о реализации "Северного потока–2". – Ред.) у нас разные оценки", – сказал глава немецкой дипломатии.

Маас напомнил, что Берлин продолжает выступать за то, чтобы транзит газа через Украину продолжался после ввода в строй "Северного потока-2".

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Напомним, сегодня, 20 декабря, переговоры по транзиту газа между РФ и Украиной продолжаются в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия принимает участие в онлайн-режиме. 19 декабря вечером представители Украины, Евросоюза и России в Берлине подготовили проект соглашения, который в ближайшее время будет доработан.

При этом, как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Источник: ТАСС

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